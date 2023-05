Commerzbank, qui revient sur le Dax, présente son bilan intermédiaire

FRANCFORT (dpa-AFX) - La Commerzbank publie ce mercredi (7h00) son bilan intermédiaire pour les trois premiers mois de 2023. Les analystes s'attendent à ce que la banque ait gagné nettement plus qu'un an auparavant au cours du trimestre, grâce à la hausse des taux d'intérêt et à la réduction des provisions pour d'éventuelles pertes de crédit.

Après un excédent de 1,4 milliard d'euros sur l'ensemble de l'année 2022, le président du directoire Manfred Knof avait laissé entrevoir "un résultat consolidé nettement plus élevé" pour l'année en cours. L'établissement financier de Francfort attend un vent de soutien supplémentaire de son retour dans la première ligue boursière allemande : depuis le 27 février, l'action Commerzbank est à nouveau cotée dans le Dax.

Pour le premier trimestre de l'année en cours, les analystes s'attendent à un bénéfice avant impôts de 765 millions d'euros. Au final, la Commerzbank devrait avoir gagné 481 millions d'euros selon l'estimation moyenne. Au cours des trois premiers mois de 2022, l'établissement avait gagné 529 millions d'euros avant impôts et affiché 298 millions d'euros de bénéfice./ben/DP/jha