Commerzbank : réalise un bénéfice net de 430 ME sur 2021

Commerzbank a augmenté ses revenus au cours de l'exercice 2021 de 3% à 8 459 millions d'euros (2020 : 8 186 millions d'euros).



Le résultat d'exploitation a augmenté en 2021 pour atteindre 1 183 millions d'euros (2020 : -233 millions d'euros). Au quatrième trimestre, ce chiffre était de 141 millions d'euros (T4 2020 : -328 millions d'euros).



Après déduction des frais de restructuration de 1 078 millions d'euros et après impôts et intérêts minoritaires, le bénéfice net de l'année écoulée s'est élevé à 430 millions d'euros (2020 : -2 870 millions d'euros).



Le ratio Common Equity Tier 1 (CET1) s'est nettement amélioré d'ici fin 2021 pour atteindre 13,6 % (fin 2020 : 13,2 %).



Commerzbank prévoit une augmentation des revenus d'intérêts nets sous-jacents et des revenus de commissions nets au cours de l'exercice 2022. La Banque prévoit un bénéfice net de plus d'un milliard d'euros et s'attend à verser un dividende pour l'exercice 2022.



