Commerzbank : retour aux bénéfices au 2e trimestre

Commerzbank publie au titre du deuxième trimestre 2022 un bénéfice net de 470 millions d'euros, contre une perte de 527 millions un an auparavant, tandis que son résultat d'exploitation est passé de 32 à 746 millions d'une année sur l'autre.



La banque allemande a vu ses revenus croître de 30,1% à 2,42 milliards d'euros, grâce à une activité des clients solide et à la hausse des taux d'intérêt, alors même que son ratio coûts-revenus s'est nettement amélioré à 65%, contre 94% au deuxième trimestre 2021.



Revendiquant aussi un faible nombre de défauts et un ratio CET 1 en amélioration à 13,7% à fin juin, Commerzbank confirme ses perspectives dont un résultat net de plus d'un milliard d'euros sur l'ensemble de 2022.



