Commerzbank : va supprimer environ 10 000 emplois

Le groupe allemand Commerzbank a déclaré qu'il supprimerait environ 10 000 emplois dans le cadre d'une nouvelle stratégie axée sur la numérisation.



Cette décision, qui touchera un emploi sur trois en Allemagne, intervient alors que la banque prévoit de numériser son modèle économique, ce qui devrait réduire considérablement les coûts et augmenter la rentabilité d'ici 2024, a déclaré le groupe.



Dans le cadre de cette vaste transformation, Commerzbank souhaite réduire le nombre de ses succursales de 790 actuellement à 450, tout en élargissant son offre numérique pour ses clients.



La Commerzbank s'attend à ce que les dépenses de restructuration de 1,8 milliard d'euros soient entièrement financées avec les fonds existants et comptabilisées dans l'exercice en cours. Une provision de 800 millions d'euros a déjà été constituée en 2020.



La Commerzbank présentera les détails de la stratégie et des mesures et objectifs concrets lors d'une conférence de presse sur les résultats annuels le 11 février.



