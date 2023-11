FRANCFORT (dpa-AFX) - L'augmentation de l'activité avec les clients privés fortunés et les offres numériques supplémentaires pour les clients professionnels devraient permettre à la Commerzbank d'augmenter ses bénéfices dans les années à venir. Pour 2023, le directoire autour du président du groupe Manfred Knof vise désormais un bénéfice d'environ 2,2 milliards d'euros après un nouveau trimestre réussi, a annoncé le groupe de la Dax mercredi à Francfort. Jusqu'à présent, la direction n'avait envisagé qu'une nette augmentation. D'ici 2027, le résultat net devrait atteindre environ 3,4 milliards d'euros.

Les nouvelles ont été très bien accueillies en bourse. Peu après l'ouverture du marché, l'action Commerzbank a gagné cinq pour cent à 10,915 euros et était ainsi en tête du Dax. Son cours s'est ainsi rapproché de son plus haut intermédiaire de fin septembre. Au troisième trimestre, la banque a obtenu de meilleurs résultats que ceux attendus par les analystes. L'objectif de bénéfice concrétisé pour l'année en cours correspond en revanche assez exactement aux estimations moyennes des experts du secteur.

L'augmentation du bénéfice prévue jusqu'en 2027 doit avant tout résulter d'une hausse du produit net des commissions. Selon les prévisions actuelles, le produit net d'intérêts, qui a récemment fortement augmenté, devrait dépasser les 8,1 milliards d'euros cette année, mais la direction estime qu'il ne devrait plus croître que modérément à moyen terme. Après des années de taux d'intérêt nuls et négatifs, la Banque centrale européenne (BCE) a relevé les taux d'intérêt dans la zone euro à dix reprises depuis juillet 2022 pour lutter contre l'inflation élevée. Les établissements financiers perçoivent désormais à nouveau des intérêts lorsqu'ils déposent de l'argent auprès de la BCE. En outre, les banques et les caisses d'épargne gagnent par exemple grâce à des taux de crédit plus élevés.

Comme pour d'autres établissements financiers, la hausse des taux d'intérêt stimule les activités de la Commerzbank. Au troisième trimestre de l'année en cours, la banque a augmenté son bénéfice net à 684 millions d'euros. Un an plus tôt, le résultat s'était effondré à 195 millions d'euros.

Sur l'ensemble des neuf premiers mois, l'établissement financier a gagné 1,8 milliard d'euros, soit presque deux fois plus qu'un an auparavant. De janvier à septembre inclus, le produit net d'intérêts a augmenté de près de 39 pour cent pour atteindre 6,2 milliards d'euros. La banque a en outre profité du fait qu'elle a dû mettre moins d'argent de côté pour faire face à d'éventuelles pertes de crédit. Pour l'ensemble de l'année, le directoire ne s'attend plus qu'à une provision pour risques de moins de 700 millions d'euros. Jusqu'à présent, il visait moins de 800 millions.

Ces dernières années, la Commerzbank a suivi une politique d'austérité : des milliers de postes ont été supprimés, le nombre de filiales en Allemagne est passé de 1000 à 400 - mais cela devrait rester ainsi pour le moment. "Le travail de transformation des dernières années porte de plus en plus ses fruits. Outre l'environnement des taux d'intérêt, nous profitons d'un faible résultat de risque et de la poursuite de la discipline des coûts", a déclaré la directrice financière Bettina Orlopp. Le fait que la banque ait déjà gagné plus après neuf mois que pour l'ensemble de l'année 2022 constitue "une base solide pour augmenter nettement notre distribution comme prévu".

Pour les exercices 2022 à 2024, la Commerzbank veut distribuer au total trois milliards d'euros à ses actionnaires sous forme de dividendes et de rachats d'actions, comme la banque l'avait annoncé fin septembre. L'objectif est de distribuer en principe plus de la moitié du bénéfice - après déduction des paiements d'intérêts pour certains emprunts et parts minoritaires - dans les années 2025 à 2027. Après trois exercices nuls, un dividende de 20 centimes par action a été versé pour la première fois pour l'exercice 2022.

Sur l'ensemble de l'exercice 2022, l'établissement financier, dont le principal actionnaire est l'Etat allemand, a réalisé un excédent de plus de 1,4 milliard d'euros, ce qui n'était plus arrivé depuis 2007. Toutefois, le bénéfice de la Commerzbank aurait pu être nettement plus élevé dès 2022 s'il n'y avait pas eu les charges de plus d'un milliard d'euros liées à la filiale polonaise mBank, entre autres en rapport avec des crédits en francs suisses. Jusqu'à fin septembre de l'année en cours, les charges de mBank s'élevaient à 754 millions d'euros.

La Commerzbank veut augmenter son efficacité "en particulier grâce à des processus numériques simples", a indiqué l'établissement financier. "Sur cette base, le ratio de charges doit également être amélioré". Pour obtenir un euro de revenu, la banque ne veut plus dépenser que 55 centimes en 2027. Au cours des neuf premiers mois de 2023, le ratio charges/produits (cost-income ratio) s'élevait à 60 pour cent.

Le président du groupe Knof a promis aux investisseurs et aux actionnaires : "Nous allons élargir notre base de revenus, continuer à améliorer notre ratio de dépenses et augmenter notre rendement des capitaux propres". Pour 2027, le conseil d'administration vise un rendement des fonds propres tangibles de plus de 11 pour cent. En 2022, il était de 4,9 pour cent, et pour l'année en cours, le conseil d'administration prévoit 7,5 pour cent. Cette valeur met en relation le bénéfice avec les fonds propres investis et montre ainsi l'efficacité avec laquelle une entreprise a utilisé cet argent./ben/stw/DP/stw/stk