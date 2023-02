Des chiffres record pour les paiements sans espèces avec la Girocard

FRANCFORT (dpa-AFX) - Les consommateurs allemands utilisent de plus en plus la Girocard pour payer sans argent liquide. Plus de 6,7 milliards de paiements avec la carte plastique ont été comptabilisés l'an dernier par l'institution francfortoise Euro Kartensysteme, selon des données publiées mardi. C'était 13,4% de plus qu'en 2021, année record.

Une nouvelle poussée a été enregistrée pour le paiement sans contact, que les détaillants avaient particulièrement promu pour des raisons d'hygiène pendant la pandémie de Corona. "A la fin de l'année 2022, environ quatre paiements sur cinq effectués dans le système Girocard l'étaient sans contact", a fait le bilan d'Euro Kartensysteme, l'entreprise commune du secteur allemand du crédit. La part de ces paiements avec la Girocard est passée en un an de près de 73% à 79%.

L'industrie allemande du crédit a l'intention d'ajouter de nouvelles fonctions à la Girocard pour l'utilisation numérique et le commerce en ligne. "Il s'agit notamment de la facilité de paiement au sein d'applications pour smartphones, du lien possible à l'avenir avec des programmes de bonus ou de l'intégration de la Girocard dans des portefeuilles", a expliqué Euro Kartensysteme. "Les nouveaux développements seront fortement axés sur le paiement sans contact par carte et en particulier sur la Girocard numérique dans le smartphone ou la montre intelligente".

Le paiement sans contact est possible avec les Girocards et les cartes de crédit qui possèdent une puce dite NFC. Il est également possible de transférer de l'argent sans contact à l'aide d'un smartphone ou d'une montre intelligente avec des services comme Apple Pay et Google Pay ou avec des applications bancaires. Les données nécessaires au traitement du paiement sont échangées de manière cryptée avec le terminal de caisse lorsque les clients approchent leur carte, leur smartphone ou leur montre intelligente de l'appareil. Pour les petits montants, il n'est même pas nécessaire de saisir le code secret (PIN).

La plupart des quelque 100 millions de cartes de paiement émises par les banques et les caisses d'épargne allemandes à leurs clients sont équipées de la fonction sans contact. Selon les estimations du secteur, 95% des plus d'un million de terminaux de paiement dans le commerce permettent de payer rapidement en passant.

Le montant moyen des paiements effectués avec la Girocard a continué de baisser en un an, passant de 42,82 euros à 42,34 euros. En revanche, le montant moyen des paiements sans contact par Girocard a continué d'augmenter, passant de 37,70 euros à 38,50 euros. Le total des transactions par Girocard s'élèverait à 284 milliards d'euros en 2022, contre 253 milliards d'euros un an plus tôt /ben/DP/zb.