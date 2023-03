Des taux de construction supérieurs à quatre pour cent - des fluctuations liées aux turbulences bancaires

FRANCFORT (dpa-AFX) - Après une hausse des taux d'intérêt pour la construction au-dessus de la barre des 4 %, les experts s'attendent à des fluctuations dans le sillage des problèmes bancaires aux États-Unis. Pour les acheteurs de biens immobiliers, ils prévoient une détente à court terme des financements. Mais à moyen terme, les taux de construction devraient augmenter sensiblement, estiment de nombreux spécialistes.

En début de semaine, les taux d'intérêt pour les financements sur dix ans ont dépassé la barre des 4 %, selon les données de la société FMH-Finanzberatung de Francfort et du courtier en crédit Interhyp. Après un creux intermédiaire en janvier à un peu plus de 3,5 pour cent, les taux d'intérêt pour ce type de prêt ont donc de nouveau augmenté sensiblement et ont atteint leur niveau le plus élevé depuis octobre, où ils étaient déjà légèrement supérieurs à 4 pour cent.

Selon Interhyp, les taux d'intérêt pour les prêts à taux fixe sur dix ans s'élevaient lundi à 4,05 %. "Nous nous attendons à ce que les taux d'intérêt fluctuent fortement cette année dans une fourchette comprise entre trois et quatre pour cent, voire plus brièvement, comme c'est le cas actuellement", a déclaré Mirjam Mohr, directrice de la clientèle privée. FMH a récemment constaté que les taux d'intérêt pour la construction étaient tout aussi élevés, avec une moyenne de 4,02 %.

La perspective de nouvelles hausses des taux directeurs des grandes banques centrales pour lutter contre l'inflation persistante avait fait grimper le niveau des taux sur les marchés des capitaux. Ainsi, le rendement des emprunts fédéraux à dix ans, sur lesquels sont basés les taux de construction, avait atteint fin février son plus haut niveau depuis 2011. Lors de la décision de la Banque centrale européenne (BCE) de ce jeudi, une nouvelle hausse des taux directeurs est considérée comme très probable.

Mais avec la crise bancaire aux États-Unis, il y a maintenant de fortes turbulences qui se répercutent sur les Bunds. Les investisseurs nerveux se réfugient dans des valeurs sûres et augmentent leur portefeuille d'obligations. Les Bunds à dix ans ont ainsi progressé et les rendements ont de nouveau nettement baissé ces derniers jours.

"Les premières banques ont réagi et ont déjà baissé leurs taux d'intérêt pour le financement de la construction", a déclaré Ingo Foitzik, directeur du financement de la construction chez le portail de comparaison Check24. Il s'attend à d'autres fortes baisses de taux cette semaine. Mais à moyen terme, il s'attend à une tendance à la hausse : "Dans les mois à venir, le taux d'intérêt va de nouveau se diriger vers quatre pour cent, voire plus, grâce à de nouvelles hausses de taux de la BCE".

Max Herbst, fondateur de FMH-Finanzberatung, va encore plus loin : "Cinq pour cent d'ici la fin de l'année, ce n'est pas du pessimisme, mais une prévision réaliste". Selon lui, un ralentissement notable de l'inflation n'est pas en vue. "Tant que l'inflation ne baissera guère, la pression sur les Bunds restera forte". Les accords salariaux élevés conclus lors des négociations salariales ont également contribué à la hausse des prix. Herbst estime que l'ère des financements immobiliers extrêmement avantageux avec des taux d'intérêt bas est terminée.

"La BCE évolue sur une ligne extrêmement étroite entre l'apaisement du marché et la lutte contre l'inflation", écrit Michael Neumann, président du directoire de Dr. Klein. Si l'objectif d'inflation de la BCE reste réaliste, il ne devrait pas y avoir de hausse durable des taux de construction. La situation serait différente si les données sur l'inflation dans les prochains mois étaient contraires. "Il sera alors possible d'obtenir des taux d'intérêt nettement supérieurs à 4 % pour les prêts à dix ans".

La hausse rapide des taux d'intérêt pour la construction depuis le début de l'année dernière a énormément renchéri les financements et mis un terme au boom immobilier qui durait depuis des années - les prix des appartements et des maisons ont légèrement baissé en moyenne. A titre de comparaison, en janvier 2022, les acheteurs de biens immobiliers pouvaient encore obtenir des financements sur dix ans à moins d'un pour cent d'intérêt par an. Les conditions moins favorables font que les mensualités d'intérêt et de remboursement sont des centaines d'euros plus élevées qu'auparavant, ce qui rend l'achat d'un bien immobilier inabordable pour de nombreuses personnes.

La hausse des taux d'intérêt se fait également ressentir dans le secteur du financement immobilier, qui s'est effondré depuis le printemps dernier. En janvier, selon les données de la Deutsche Bundesbank, les nouvelles affaires de prêts hypothécaires, prolongations comprises, se sont élevées à 12,7 milliards d'euros, soit près de la moitié de moins que le même mois de l'année précédente. Il s'agit du début d'année le plus faible depuis le début des séries chronologiques en 2003, a commenté le cabinet d'analyse Barkow Consulting./als/DP/zb