Étude : les acheteurs de biens immobiliers apportent plus d'argent et remboursent moins

FRANCFORT (dpa-AFX) - Face à la hausse des taux d'emprunt et du coût des matériaux, les acheteurs de biens immobiliers et les constructeurs doivent apporter plus d'argent. Les propriétaires-occupants ont apporté en moyenne un peu plus de 142 400 euros de fonds propres pour la construction ou l'achat d'un bien immobilier au premier trimestre, soit près de 10 % de plus qu'au premier trimestre 2022 (environ 129 900 euros). C'est ce que montrent les données du courtier en financement de la construction Hüttig & Rompf.

Alors qu'au premier trimestre 2022, 22,6 % en moyenne du prix d'achat étaient financés par des fonds propres, ce chiffre est passé à 28,5 % au début de cette année. Pour les seuls propriétaires occupants, la part de fonds propres a augmenté de 6,5 points de pourcentage, est-il précisé.

Selon l'évaluation, les propriétaires-occupants ont payé en moyenne un demi-million d'euros pour un bien immobilier au premier trimestre, la part plus élevée de fonds propres se répercute donc à hauteur de 32 000 euros. Pour les propriétaires-occupants, les prix d'achat au premier trimestre ont chuté de plus de 6% par rapport au quatrième trimestre 2022, a déclaré Benjamin Papo, président du directoire de Hüttig & Rompf. Les investisseurs ont acheté pour 321 000 euros en moyenne.

Malgré la baisse des prix, la charge mensuelle des nouveaux prêts a augmenté d'une année sur l'autre - de 18,5% pour les propriétaires occupants, à 1841 euros en moyenne, et de 13,5% pour les investisseurs, à 1199 euros. Cela s'explique par les taux d'intérêt des prêts à la construction, qui ont presque quadruplé l'année dernière pour les prêts sur dix ans et se situaient récemment autour de 3,8 %. De plus, les exigences des banques ont augmenté : elles examinent souvent les demandes de crédit de manière plus critique.

Pour réduire la charge financière, les emprunteurs se tournent vers des durées plus courtes, selon Hüttig & Rompf. "Pour les conditions de crédit, on fait actuellement attention aux décimales". Si début 2022, 60% des propriétaires occupants avaient choisi un taux fixe d'au moins 15 ans, ils étaient 43% dernièrement. La part des crédits à taux fixe sur dix ans est passée à 46% - "bien que cela ne permette actuellement d'économiser que 0,2 point de pourcentage sur le taux effectif", constate Hüttig & Rompf.

Les emprunteurs remboursent aussi plus lentement. Le taux de remboursement moyen des propriétaires-occupants est passé de 2,58% début 2022 à 2,16% récemment. Cela réduit certes la charge mensuelle, mais la durée de remboursement s'allonge ainsi de près de trois ans dans les mêmes conditions, calcule Hüttig & Rompf./als/DP/zb