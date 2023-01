Étude : les acheteurs de biens immobiliers apportent plus d'argent et remboursent plus lentement

FRANCFORT (dpa-AFX) - Face à la hausse des taux d'emprunt et du coût des matériaux, les acheteurs de biens immobiliers et les constructeurs doivent apporter beaucoup plus d'argent. Alors qu'en 2021, les propriétaires-occupants contribuaient en moyenne à hauteur de 111 000 euros à la construction ou à l'achat d'un bien immobilier, ce montant a augmenté d'un bon quart l'année dernière pour atteindre près de 140 000 euros, selon les nouveaux chiffres du courtier en financement immobilier Hüttig & Rompf. Au dernier trimestre 2022, ce montant s'élevait à près de 149 000 euros pour les biens immobiliers négociés par l'entreprise.

La part des fonds propres dans le coût total des maîtres d'ouvrage et des acheteurs, qui s'élevait en moyenne à 562 000 euros, est passée de 20 % en 2021 à près de 25 % l'an dernier, indique Hüttig & Rompf. Au dernier trimestre 2022, ce chiffre atteignait déjà 28 pour cent. "C'est nécessaire pour obtenir un financement à des conditions raisonnables de la part des banques, qui ont considérablement augmenté leurs exigences au cours des derniers mois". De nombreuses banques examinent les demandes de prêt de manière plus critique compte tenu de la hausse des taux d'intérêt et de l'inflation élevée et ont augmenté les forfaits pour le coût de la vie.

Les taux d'intérêt pour les prêts à la construction sur dix ans ont plus que triplé en un an, passant d'environ 1 % à environ 3,5 % récemment. Dans le même temps, les prix de l'immobilier, qui étaient élevés, ne baissent que lentement, tandis que les prix de la construction continuent d'augmenter rapidement. De nombreuses personnes n'ont plus les moyens de réaliser leur rêve d'acquérir un bien immobilier ou préfèrent s'abstenir. Ainsi, les nouvelles affaires de financement de la construction se sont effondrées depuis l'été dernier.

L'augmentation des coûts se répercute sur la charge de crédit, selon Hüttig & Rompf. Alors qu'en 2021, la mensualité totale des crédits négociés s'élevait en moyenne à 1447 euros pour les propriétaires occupants, elle a fortement augmenté en 2022 pour atteindre 1717 euros. Par nécessité, les débiteurs remboursent plus lentement : si le taux de remboursement des nouveaux crédits à la construction conclus par des propriétaires-occupants était de 2,8 % en 2021, il est tombé à 2,4 % en 2022 et à 2,2 % au dernier trimestre.

Cela réduit certes la charge mensuelle, mais les débiteurs remboursent ainsi souvent leur crédit pendant des années supplémentaires. Selon le courtier en financement immobilier Dr Klein, le remboursement moyen était déjà tombé en novembre à son niveau le plus bas depuis 2012. Pour les débiteurs, cette situation peut être explosive : Les experts conseillent d'avoir remboursé les prêts immobiliers bien avant la retraite. En règle générale, un prêt ne devrait pas représenter plus d'un tiers des revenus du ménage.