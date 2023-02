Étude : les nouvelles affaires de financement de la construction s'effondrent à nouveau

FRANCFORT (dpa-AFX) - La demande de financements immobiliers s'est à nouveau effondrée dans le sillage de la hausse des taux d'intérêt. Les nouvelles affaires des banques allemandes en matière de prêts immobiliers aux ménages et aux indépendants ont chuté de 43 % en décembre par rapport au même mois de l'année précédente, selon de nouvelles données de la société de conseil Barkow Consulting. Avec un volume de 13,5 milliards d'euros, les nouvelles affaires sont à leur plus bas niveau depuis juin 2011, indique l'analyse. L'étude, dont l'agence de presse allemande a obtenu une copie, s'appuie sur les chiffres de la Banque centrale européenne et de la Bundesbank.

La baisse de décembre est le quatrième record négatif consécutif, a déclaré le conseiller Peter Barkow. Par rapport au volume record de 32,3 milliards d'euros en mars 2022, il en résulte une baisse de près de 60 pour cent. Les données de la Schufa indiquent une baisse de 41 % en janvier par rapport au même mois de l'année précédente.

Les intermédiaires financiers ont fait état d'une grande réticence de la part des clients. "L'intérêt des investisseurs pour l'immobilier a diminué, tandis que la faisabilité financière a baissé pour les propriétaires", a déclaré Michael Neumann, directeur de Dr Klein. Dans l'ensemble, moins de personnes peuvent actuellement se permettre d'acheter un bien immobilier parce qu'elles ne peuvent pas fournir le capital propre recommandé de 20 pour cent du prix d'achat, observe Tomas Peeters, chef de Baufi24. Et Jörg Utecht, chef du groupe Interhyp, déclare : "Les investisseurs en capital, en particulier, sont actuellement réticents, car l'achat d'un bien immobilier n'est plus rentable pour eux dans le contexte actuel".

Les nouvelles affaires de financement de la construction se contractent depuis des mois, notamment parce que les taux d'intérêt des crédits ont plus que triplé en un an. Les maîtres d'ouvrage sont également préoccupés par les prix élevés de la construction, ce qui freine les nouvelles constructions. Et sur le marché immobilier, l'incertitude règne quant à l'ampleur de la baisse des prix après le long boom./als/DP/zb