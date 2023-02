INDEX-MONITOR : Commerzbank désormais dans le Dax, Unicredit dans l'EuroStoxx, Safran dans le Stoxx

FRANCFORT/ZUG (dpa-AFX) - Commerzbank fait son retour dans le Dax ce lundi (27 février), après environ quatre ans et demi d'absence. Cela a été rendu possible par le départ du fabricant de gaz Linde de la Bourse de Francfort et donc du principal indice allemand.

De plus, Commerzbank a réussi à temps à présenter un résultat opérationnel annuel positif pour la deuxième fois consécutive. Elle a ainsi rempli, outre le critère principal - le placement en fonction de sa valeur boursière librement négociable - le critère de rentabilité également requis. Ce critère a été introduit en 2021 par la Deutsche Börse dans le cadre de la réforme de l'indice.

La place libérée dans l'indice des valeurs moyennes, le MDax, a été attribuée au constructeur d'éoliennes Nordex, qui laisse à son tour une place libre dans le SDax, l'indice des valeurs plus petites. Celle-ci est occupée par Deutsche Beteiligungs AG (DBAG).

Par ailleurs, l'indice phare de la zone euro, l'EuroStoxx, accueille à partir d'aujourd'hui l'action de la grande banque italienne Unicredit au lieu de celle de Linde. Dans le Stoxx 50, qui est un indice à devises mixtes, Linde est remplacé par le groupe d'armement et de technologie Safran et dans le Stoxx 600, c'est le fournisseur suédois de services de cloud computing Sinch qui prend place.

Les changements d'indice sont particulièrement importants pour les fonds qui répliquent les indices en termes réels (ETF à réplication physique). Ils doivent être rééquilibrés et rééquilibrés en conséquence, ce qui peut avoir un impact sur le cours des actions.