INDEX-MONITOR : Le départ de Linde du Dax ouvre la voie à Commerzbank

FRANCFORT (dpa-AFX) - Le départ imminent du gazier Linde de la Bourse de Francfort et donc de l'indice phare Dax devrait surtout réjouir Commerzbank. En effet, la grande banque de Francfort est parvenue juste à temps à remplir le critère de rentabilité introduit par la Deutsche Börse en 2021, avec un résultat opérationnel 2022 de plusieurs milliards d'euros.

Il stipule qu'une entreprise n'est admise dans la première division boursière que si elle a réalisé un résultat opérationnel (Ebitda) positif au cours des deux exercices précédents. Si la Commerzbank entrait dans le Dax, Rheinmetall serait désavantagée. En effet, la Commerzbank devance le groupe d'armement en ce qui concerne le principal critère d'entrée dans l'indice, à savoir la valeur boursière librement négociable.

Les experts en indices de Société Générale, JPMorgan et Stifel Europe tablent donc désormais fermement sur un retour de la banque dans la première division boursière le lundi 27 février. La décision sera annoncée par la Deutsche Börse ce vendredi soir après la clôture des marchés américains.

Le groupe d'armement et équipementier automobile Rheinmetall serait donc hors course et n'aurait probablement aucune chance de monter dans le Dax lors de la prochaine révision de l'indice en mars. La raison en est qu'il n'y a actuellement aucun descendant potentiel dans l'indice des 40 plus grandes entreprises.

Selon les experts de l'indice, le constructeur d'éoliennes Nordex peut se réjouir d'un retour dans le MDax dans deux semaines. Selon Tom Koula de Stifel Europe et l'analyste de JPMorgan Pankaj Gupta, Deutsche Beteiligungs AG devrait à son tour réintégrer le SDax.

Les changements d'indice sont particulièrement importants pour les fonds qui répliquent réellement les indices (ETF à réplication physique). Ils doivent être rééquilibrés et rééquilibrés en conséquence, ce qui peut avoir un impact sur le cours des actions.