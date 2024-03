L'Allemagne est à mi-chemin d'une crise immobilière qui dure depuis quatre ans et qui entraînera davantage de pertes et de ventes en catastrophe de propriétés non désirées, a déclaré à Reuters le directeur de l'activité immobilière de Commerzbank.

La plus grande économie de la zone euro est en proie à son pire effondrement immobilier depuis au moins la crise financière mondiale de 2007-2009, après qu'une forte hausse des coûts d'emprunt et une proportion plus élevée de prêts plus risqués ont fait basculer le secteur dans l'un des plus grands ralentissements de l'Europe.

"Nous pensons que nous sommes à mi-parcours, après deux ans de crise, avec deux ans de crise devant nous", a déclaré Henning Koch, directeur général de Commerz Real, lors de la conférence immobilière MIPIM qui s'est tenue cette semaine dans la ville de Cannes, sur la Côte d'Azur.

M. Koch s'attend à ce que de plus en plus d'investisseurs retirent leurs liquidités du secteur et que de plus en plus de propriétaires deviennent des vendeurs forcés. "Nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir", a-t-il déclaré.

Commerz Real, filiale à 100 % de Commerzbank, est l'un des principaux propriétaires de biens immobiliers allemands et détient environ 34 milliards d'euros (37 milliards de dollars) d'actifs immobiliers dans le monde.

La vague de détresse qui touche le secteur immobilier allemand a fourni à la société des opportunités d'achat, a déclaré M. Koch, ajoutant qu'il suivait les ventes prévues de plusieurs projets appartenant au groupe immobilier autrichien Signa, qui s'est effondré.

"Nous nous intéressons clairement à ces situations. Vous voulez acheter en dehors de l'insolvabilité parce que vous disposez d'un refuge juridique et d'un cadre sûrs", a-t-il déclaré, tout en ajoutant que les prix devaient refléter les réalités du marché.

Les superviseurs de la Banque centrale européenne ont à nouveau averti cette semaine que l'immobilier commercial était "particulièrement vulnérable" aux récentes hausses de taux.

Les analystes estiment que l'exposition des grandes banques aux États-Unis et en Europe est gérable et que la plupart d'entre elles ont constitué des provisions pour faire face à une détérioration plus importante de leurs portefeuilles de prêts immobiliers.

Les investisseurs ont toutefois placé certains prêteurs spécialisés sous la loupe.

La Deutsche Pfandbriefbank (PBB) allemande a vu ses actions et ses obligations s'effondrer en raison des inquiétudes suscitées par son exposition à l'immobilier, notamment aux États-Unis où les taux d'inoccupation des bureaux ont bondi depuis la pandémie.

La semaine dernière, la PBB a procédé à d'importantes dépréciations de ses prêts immobiliers.

Gerhard Meitinger, responsable du financement immobilier de PBB en Allemagne, a déclaré à Reuters à Cannes qu'il pensait que les prix des bureaux dans les emplacements "secondaires" moins désirables pouvaient encore baisser de 10 % en Allemagne, mais que le marché était "proche de son niveau le plus bas".

M. Meitinger a déclaré que le prêteur accordait davantage de prêts pour aider les propriétaires à faire face à la situation, la proportion de prêts accordés atteignant 50 %, contre 30 % avant la pandémie.

Selon lui, la banque est moins exposée que les prêteurs alternatifs, tels que les gestionnaires d'actifs et les assureurs, qui accordent des prêts plus risqués. (1 $ = 0,9126 euros) (Reportage de Iain Withers, édition de Tommy Reggiori et Sandra Maler)