FRANCFORT/BERLIN (dpa-AFX) - Selon un sondage, de nombreux investisseurs allemands sont encore perdus dans la jungle des placements financiers prétendument "verts". Selon une enquête menée par l'institut d'études de marché Kantar pour l'Association fédérale des banques allemandes (BdB), à peine la moitié (49 %) des 1300 adultes interrogés savent ce qu'est un "placement financier durable". Lors de l'enquête de l'année précédente, ils étaient 50 %.

"Ce sont surtout les lacunes de connaissances et le manque d'informations qui empêchent de nombreux investisseurs d'effectuer des placements financiers durables. Malheureusement, l'état des connaissances sur ce dont il s'agit en général stagne également. Pourtant, la volonté d'investir durablement à l'avenir est élevée", a déclaré Heiner Herkenhoff, directeur général du Bundesverband deutscher Banken, en commentant les données recueillies dans le cadre d'une enquête en ligne menée du 22 août au 4 septembre auprès de 1300 personnes. "C'est là que toutes les parties concernées devraient intervenir et - par exemple en réduisant la bureaucratie - réduire les obstacles pour les clientes et les clients".

La plupart des personnes interrogées qui connaissent le terme "placements financiers durables" l'associent à des investissements dans des produits respectueux de l'environnement et des énergies renouvelables. Sur 471 personnes interrogées qui connaissent les placements financiers durables mais ne les utilisent pas encore, la majorité a indiqué qu'elle pourrait "très bien" (12 %) ou "plutôt oui" (43 %) s'imaginer investir dans cette catégorie de placement à l'avenir.

L'environnement et le social comme critères d'investissement

La Commission européenne veut orienter davantage d'argent vers des placements "verts" afin d'accélérer la transformation de l'économie dans le respect du climat. Les conseillers bancaires et les intermédiaires d'assurance doivent donc désormais s'enquérir des idées de leurs clients en matière de durabilité lors du conseil en placement. Lors du placement d'argent, il ne doit plus seulement être question de perspectives de rendement et de risque, mais aussi d'environnement, de social et de bonne gestion d'entreprise : l'abréviation ESG (en anglais : Environmental Social Governance) a fait son entrée.

"En 2023, plus de six millions d'Allemands investissent déjà dans des placements financiers durables. Leur nombre a donc plus que doublé depuis 2019", a résumé Herkenhoff. Mais il y a "encore une nette marge de progression". Après une augmentation au cours des années précédentes, la part des propriétaires privés de placements financiers durables parmi les participants à l'enquête est passée de 11 % en 2022 à 10 % dans l'enquête actuelle./ben/DP/zb