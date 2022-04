L'évocation de nouvelles sanctions contre la Russie pèse sur l'euro

L'euro, qui a été sous pression en raison des inquiétudes concernant les dommages économiques de la guerre en Ukraine, a glissé de 0,15% par rapport au dollar pour se garer à 1,1031 $ à 0755 GMT, pas très loin du creux de presque deux ans du mois dernier à 1,0806 $. Par rapport à la livre sterling, il a baissé de 0,24% à 84,05 pence, près d'un plus bas de six jours.

Le président français Emmanuel Macron a déclaré lundi qu'une nouvelle série de sanctions visant la Russie était nécessaire et qu'il existait des indications claires que les forces russes avaient commis des crimes de guerre.

Alors que les pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine s'éternisent, les rapports sur les atrocités commises par la Russie ont conduit la ministre allemande de la Défense, Christine Lambrecht, à déclarer que l'Union européenne devrait discuter de l'arrêt des importations de gaz russe.

La Russie fournit environ 40 % des besoins en gaz de l'Europe.

L'Ukraine a accusé les forces russes d'avoir perpétré un "massacre" dans la ville de Bucha, ce que le ministère russe de la défense a démenti.

L'enquêteur en chef de la Russie a ordonné un examen officiel de ce qu'il a appelé une "provocation" ukrainienne.

"Plus de sanctions signifie bien sûr aussi que le risque de perturbations énergétiques en Europe augmente. À cause de nos propres sanctions ou parce que la Russie pourrait devenir tout à fait sérieuse avec ses contre-sanctions plutôt que de simplement changer le mode de paiement du gaz naturel", a déclaré Ulrich Leuchtmann, responsable du marché des changes à la Commerzbank.

"À mon avis, le risque d'une faiblesse significative de l'euro augmente", a-t-il ajouté.

Le Dollar Index, qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises, dont l'euro, a trouvé un soutien dans la hausse des rendements du Trésor, dans un contexte d'anticipation de hausses rapides des taux d'intérêt américains. Il a légèrement augmenté de 0,05% à 98,659.

Les données de vendredi ont montré que le chômage américain a atteint son plus bas niveau en deux ans à 3,6 % le mois dernier, ce qui a conduit les investisseurs à estimer que les chiffres renforceraient la détermination de la Réserve fédérale à s'attaquer à l'inflation en relevant fortement les taux.

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux ont évalué à près de 4/5 la probabilité d'une hausse de 50 points de base le mois prochain, tandis que les rendements américains à deux ans ont grimpé à leur plus haut niveau depuis mars 2019 [MKTS/GLOB].

Les marchés de la Chine continentale ont été fermés pour un jour férié, mais dans les échanges offshore, le yuan a été maintenu sous pression par des inquiétudes concernant l'allongement des bouclages à Shanghai, où les autorités cherchent à tester par virus les 26 millions de résidents.