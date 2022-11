La Bundesbank met en garde les banques contre les promesses de versements "inconsidérées" dans un contexte de ralentissement économique.

Il s'est joint à d'autres superviseurs de la Banque centrale européenne pour dire aux créanciers de préserver leur capital - un message qui a irrité les banquiers alors qu'ils tentent de séduire les investisseurs pour leurs actions en baisse.

"Ce contre quoi nous mettons fondamentalement en garde les banques, c'est de faire des promesses à moyen terme aux investisseurs concernant le versement de dividendes", a déclaré M. Wuermeling, membre du conseil de surveillance de la BCE qui supervise les plus grands créanciers de la zone euro, dans une interview.

"Si vous êtes liés par de telles promesses, alors que l'environnement a radicalement changé, vous vous retrouvez dans un dilemme très difficile."

Les banques ont déclaré des bénéfices exceptionnels et annoncé des dividendes et des rachats d'actions, stimulées par une forte hausse des taux d'intérêt et un boom commercial après plus d'une décennie de rendements généralement maigres.

L'italien UniCredit a fixé un chiffre ferme pour la rémunération des actionnaires dans le cadre d'un plan jusqu'en 2024, défiant la préférence de la BCE pour les ratios de distribution, et son PDG Andrea Orcel a même promis d'égaler l'objectif de distribution de 3,75 milliards d'euros de cette année l'année prochaine.

En Allemagne, où la Bundesbank prévoit une légère récession l'année prochaine, la Deutsche Bank veut augmenter son prochain dividende de 50 % dans le cadre d'un plan visant à distribuer 8 milliards d'euros (8,22 milliards de dollars) d'ici 2025.

Commerzbank devrait verser l'année prochaine son premier dividende depuis 2020.

M. Wuermeling a déclaré que les banques allemandes n'avaient augmenté que modestement leurs ratios de distribution dans leurs propres plans et que la plupart d'entre elles devraient parvenir à préserver leurs ratios de fonds propres même en tenant compte des fortes augmentations de dividendes en termes absolus.

Mais il a ajouté que les bénéfices surdimensionnés de cette année ne devraient pas conduire à "l'insouciance".

"L'année prochaine pourrait être un peu plus glaciale. C'est aussi la raison pour laquelle nous avons tendance à conseiller de garder du capital en banque afin qu'il soit disponible pour compenser d'éventuelles pertes", a-t-il déclaré.

"La situation actuelle, qui est encore bonne, ne doit pas inciter à l'insouciance".

Il a ajouté que la Bundesbank n'était "pas ravie" de la décision de la Commission européenne de reporter la mise en œuvre des règles de Bâle III à 2025, mais a précisé qu'il ne s'agissait que d'une "déviation temporaire" par rapport aux normes convenues au niveau mondial.

