La CJCE sur les crédits en francs suisses en Pologne : indemnisation possible par la banque

LUXEMBOURG (dpa-AFX) - La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a soutenu les clients polonais des banques dans le litige sur les crédits en francs suisses. Si un contrat de prêt hypothécaire est déclaré nul et non avenu en raison de clauses abusives, les personnes concernées peuvent, dans certaines circonstances, demander un dédommagement à la banque. C'est ce qu'a décidé la CJCE jeudi. Ce jugement pourrait avoir des conséquences importantes pour le secteur bancaire polonais et la Commerzbank allemande.

En Pologne et dans d'autres pays d'Europe de l'Est, les crédits en francs suisses étaient particulièrement populaires à partir de 2004. Les banques les proposaient à un taux d'intérêt bien plus avantageux que les prêts en zloty, la monnaie nationale. Le réveil brutal pour les propriétaires immobiliers a eu lieu plus tard : Suite à la crise économique de 2008, le cours du franc a augmenté. La monnaie suisse a connu une nouvelle appréciation par rapport au zloty en 2015, après le découplage de l'euro. Pour les emprunteurs polonais, les mensualités ont augmenté de manière drastique - dans de nombreux cas, le volume de l'hypothèque dépasse la valeur des biens immobiliers.

Les "Frankowicze", comme se nomment les quelques centaines de milliers de personnes concernées bien organisées, ont fait valoir que de nombreuses clauses de leurs contrats de crédit n'étaient pas en ordre. Nombre de ces contrats ont déjà été annulés par les tribunaux. La CJCE devait maintenant décider si les personnes concernées pouvaient demander non seulement le remboursement des mensualités payées, mais aussi une indemnisation.

Les juges luxembourgeois ont répondu par l'affirmative. Cela a notamment permis de dissuader les professionnels d'inclure des clauses abusives dans les contrats, car ils auraient alors dû craindre des retombées financières. C'est maintenant au tribunal national de se prononcer sur le cas concret.

Le jugement pourrait également avoir des conséquences pour la Commerzbank. Elle avait déjà plus d'un milliard d'euros à débourser d'ici fin 2022 en lien avec des crédits en francs suisses auprès de sa filiale polonaise mBank. Les problèmes de mBank se sont à nouveau fait sentir au premier trimestre 2023 et pouvaient également rester une charge sur l'ensemble de l'année : 173 millions d'euros de prévoyance supplémentaire pour les risques juridiques liés aux crédits en francs suisses se sont accumulés en Pologne au cours des trois premiers mois de l'année. Cela a également réduit les revenus de Commerzbank.

La directrice financière de Commerzbank, Bettina Orlopp, a déclaré mercredi qu'il était trop tôt pour évaluer les conséquences exactes de la décision de la CJCE. "Notre stratégie de résolution des litiges est la bonne. Et nous allons certainement poursuivre dans cette voie afin de parvenir à des accords et à des règlements avec autant de clients que possible". Il est clair, selon elle, que cela pourrait avoir des répercussions sur le deuxième trimestre. La responsable s'attend à ce que la Commerzbank et sa filiale mBank soient confrontées à ce problème pendant un certain temps : "Vers la fin de cette année, nous devrions avoir une image claire".

Pour les banques polonaises, cela signifie qu'elles doivent constituer des provisions importantes pour le risque juridique des crédits en francs. L'autorité polonaise de surveillance financière a estimé à l'automne qu'en cas de jugement négatif de la CJCE, le secteur bancaire pourrait avoir à supporter des coûts de 100 milliards de zlotys (22,5 milliards d'euros). Elle n'a pas exclu une crise bancaire./rew/DP/mis