FRANCFORT (dpa-AFX Broker) - Une forte participation des actionnaires aux résultats de l'entreprise et des objectifs de rentabilité ambitieux - voilà ce qui a attiré de nombreux acheteurs vers les actions de Commerzbank vendredi. Les titres de la banque francfortoise ont bondi de plus de 10 pour cent pour atteindre leur plus haut niveau depuis début août. Même la tendance à la correction depuis le plus haut annuel de mars est à portée de main.

Pour les exercices 2022 à 2024, trois milliards d'euros au total devraient être distribués aux actionnaires sous forme de dividendes et de rachats d'actions. En principe, la banque vise à distribuer plus de 50 pour cent de ses bénéfices entre 2025 et 2027, après déduction des intérêts payés sur certains emprunts et des parts minoritaires.

En outre, la banque s'est fixé un objectif de rentabilité ambitieux. D'ici 2027, le rendement des fonds propres après impôts doit être supérieur à 11 pour cent. Les experts de Bank of America ont rapidement abandonné leur évaluation négative, même s'ils estiment que l'objectif est difficile à atteindre. Ils soulignent toutefois que la politique de distribution est réalisable même si l'objectif de rentabilité élevé n'est pas atteint.

D'autres réactions d'experts ont également été positives : La politique de distribution de capital à moyen terme implique un rendement attractif, écrit par exemple l'analyste Kian Abouhossein de JPMorgan. Chris Hallam de Goldman Sachs estime que l'objectif de rentabilité est clairement supérieur aux attentes.

Avec la hausse du cours de vendredi, le titre a regagné un peu de terrain après les pertes de début septembre. Depuis le début de l'année, la valeur boursière a augmenté de près d'un cinquième pour atteindre 13 milliards d'euros. Grâce à la forte hausse récente des taux d'intérêt et à la rentabilité accrue des activités de dépôt et de crédit qui en a résulté, le titre avait déjà augmenté d'environ un tiers l'année dernière. Depuis le plus bas record atteint lors du krach de Corona en mars 2020, le cours a même augmenté d'environ 275 pour cent.

Grâce à ce rallye, la Commerzbank est de nouveau présente dans le Dax depuis février de cette année. En septembre 2018, la banque avait dû céder sa place dans l'indice phare allemand à Wirecard, une société de traitement des paiements devenue entre-temps insolvable. Malgré les nets bénéfices récents, le cours est à mille lieues du record corrigé des dizaines de mesures de capital prises depuis la crise financière - celui-ci était de près de 285 euros au début du millénaire, selon les calculs de l'agence de presse Bloomberg./ag/tih/zb

