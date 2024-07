KARLSRUHE (dpa-AFX) - Autrefois un succès commercial, aujourd'hui une source d'irritation : depuis des années, les contrats d'épargne à prime conclus par les caisses d'épargne et les banques populaires avec des centaines de milliers de clients font l'objet de litiges. Il y a 20 ans, la Cour fédérale de justice (BGH) avait déjà déclaré illégal le fait que les banques puissent dans de nombreux cas modifier unilatéralement les taux d'intérêt en leur faveur. La question de savoir comment calculer les intérêts sur ces produits n'a pas encore été tranchée par la Haute Cour. Les défenseurs des consommateurs s'attendent à ce que les juges de Karlsruhe apportent des éclaircissements sur la base de deux plaintes types ce mardi (9h00).

Qu'est-ce qu'un contrat d'épargne-prime ?

Avec ce produit, les épargnants reçoivent, en plus du taux d'intérêt variable, une prime qui est généralement échelonnée en fonction de la durée du contrat. Plus la durée de l'épargne est longue, plus la prime est élevée. De tels contrats d'épargne ont été commercialisés dans les années 1990 et au début des années 2000 - principalement par les caisses d'épargne ("Vorsorgesparen", "Vermogensplan"), mais aussi par les Volks- und Raiffeisenbanken ("Bonusplan", "VRZukunft").

Pourquoi les contrats d'épargne-prime sont-ils controversés ?

Dans beaucoup de ces contrats, il existe des clauses qui donnent unilatéralement aux établissements financiers le droit de modifier le taux d'intérêt garanti - par exemple : "Le taux d'intérêt en vigueur est annoncé par voie d'affichage". La banque pouvait ainsi ajuster le taux d'intérêt à son propre avantage. En examinant des milliers de contrats, les associations de consommateurs sont arrivées à la conclusion que les épargnants avaient reçu en moyenne environ 4.000 euros d'intérêts en moins.

Comment les tribunaux ont-ils statué jusqu'à présent ?

Depuis plus de vingt ans, les tribunaux se sont penchés sur les contrats d'épargne-prime et leurs taux d'intérêt. Dès 2004, la Cour fédérale de justice a décidé que les clauses contractuelles permettant aux caisses d'épargne de baisser leurs taux d'intérêt à leur gré étaient illégales. Depuis, la question de savoir à quel niveau les intérêts auraient dû être versés fait l'objet d'un débat. En 2021, la Cour fédérale de justice a confirmé des jugements antérieurs selon lesquels de nombreux anciens contrats de caisses d'épargne contenaient des clauses illégales.

Quels sont les modèles de calcul des intérêts ?

En avril 2022, la Cour d'appel de Dresde a fixé pour la première fois, dans un cas particulier, un taux de référence pour l'épargne-prime : le rendement des titres fédéraux cotés en bourse d'une durée résiduelle de 8 à 15 ans. Parallèlement, la Cour d'appel s'est prononcée contre l'utilisation de la "moyenne mobile" pour le calcul des taux d'intérêt, qui est déterminée sur la base des taux actuels et historiques du marché monétaire et des capitaux. Des jugements comparables ont été rendus début 2023 par les tribunaux régionaux supérieurs de Naumburg et de Dresde dans des affaires de masse, qui font maintenant l'objet d'une audience de la BGH. Dans des jugements ultérieurs, les tribunaux régionaux supérieurs de Bavière et de Brandebourg ont utilisé d'autres méthodes de calcul pour le taux de référence. Le juriste Michael Hummel, de l'association des consommateurs de Saxe, est donc "très sûr que la BGH prononcera un mot de la fin".

Combien de clients sont concernés ?

En 2021, il y avait environ 1,1 million de contrats d'épargne-prime en Allemagne, l'autorité de surveillance financière Bafin ne dispose pas de chiffres plus récents. Depuis lors, ce nombre a sans doute nettement diminué, car les établissements ont parfois résilié des années entières de contrats, dans la mesure où la loi le permettait. Les arriérés d'intérêts ne sont pas versés automatiquement pour les contrats en cours. Les associations de consommateurs font pression depuis des années avec des modèles d'action en justice. L'association de consommateurs de Saxe mène à elle seule neuf procédures de ce type, auxquelles 6000 consommateurs ont adhéré.

Les établissements financiers peuvent-ils résilier les contrats d'épargne-prime ?

"Plus vous épargnez longtemps, plus votre prime augmente", c'est ainsi que les caisses d'épargne faisaient autrefois la publicité de produits tels que "S-Prämiensparen flexibel". Et promettaient : "Vous seul décidez de la durée de votre épargne". Mais dans la phase de taux d'intérêt bas qui n'a pris fin qu'à l'été 2022, de nombreux établissements ont tenté de se débarrasser des anciens contrats. En effet, comme de nombreux épargnants cotisent depuis des années, ils ont droit à des primes annuelles relativement élevées. Cela coûtait cher aux établissements, surtout en période de taux d'intérêt nuls et négatifs.

Le litige concernant les résiliations de contrats d'épargne-prime est également allé jusqu'à la Cour fédérale de justice. Celle-ci a décidé en mai 2019 que "le contrat d'épargne ne peut pas être résilié avant d'avoir atteint le niveau de prime le plus élevé". Les épargnants doivent donc pouvoir emporter la prime maximale possible au moins une fois. Ensuite, le contrat continue de courir, mais il peut être résilié unilatéralement à tout moment.

Comment les consommateurs peuvent-ils faire valoir leurs droits ?

Lorsque la Cour fédérale de justice rend un jugement sur les actions en dommages et intérêts types, elle donne une tendance générale. Les personnes concernées doivent l'appliquer individuellement auprès de leur banque. "Les caisses d'épargne ne sont pas obligées de réagir, elles peuvent attendre les plaintes individuelles", explique Michael Hummel, chef du service juridique de la Verbraucherzentrale Sachsen. "Je pense toutefois qu'il est peu probable que les établissements restent les bras croisés, car divers prestataires de services juridiques sont déjà dans les starting-blocks pour faire valoir les droits des consommateurs".

Les droits se prescrivent-ils un jour ?

Les personnes qui n'ont pas adhéré à un modèle d'action en justice peuvent demander à leur banque de recalculer les intérêts du contrat d'épargne en s'appuyant sur les arrêts déjà rendus par la BGH. Dans le cas d'un contrat résilié, la doctrine dominante veut toutefois que les réclamations soient faites dans un délai de trois ans pour éviter la prescription. L'association de consommateurs Sachen veut imposer un délai de prescription de dix ans sur cette question/ben/DP/zb.