La banque directe ING passe à la vitesse supérieure pour attirer les clients épargnants

FRANCFORT (dpa-AFX) - Dans la course aux clients, la banque directe ING augmente la cadence : non seulement les nouveaux clients, mais aussi ceux qui ont déjà un compte d'argent au jour le jour dans l'établissement, obtiennent dès maintenant trois pour cent d'intérêt sur les fonds nouvellement déposés pendant six mois, a annoncé ING Allemagne mercredi à Francfort.

Depuis le changement de taux d'intérêt de la Banque centrale européenne (BCE) en juillet, les banques ne doivent plus payer d'intérêts lorsqu'elles déposent de l'argent auprès de l'institut d'émission, mais en gagnent. C'est pourquoi les établissements financiers attirent de nouveaux clients, car les nouveaux dépôts permettent de gagner de l'argent. De même, les clients existants obtiennent à nouveau des intérêts sur les dépôts au jour le jour auprès de nombreuses banques et caisses d'épargne, mais en général moins que les nouveaux clients.

Dans l'ensemble, les hausses de taux d'intérêt de la BCE sont enfin perçues par les épargnants, a récemment résumé le directeur du portail de comparaison Verivox, Oliver Maier : "Selon la durée et le segment de marché, les taux d'épargne ont parfois doublé, voire triplé en quelques semaines".

Mercredi, Maier a classé les choses ainsi : "Aucune autre banque allemande n'offre actuellement aux épargnants des taux d'intérêt au jour le jour aussi élevés que ceux d'ING". Selon Maier, la nouvelle offre devrait encore attiser la concurrence pour l'épargne. "Ce sont surtout les épargnants qui sont prêts à réaffecter leur argent de temps en temps qui peuvent profiter de telles offres promotionnelles. Dès que les taux promotionnels expirent, ils passent simplement à l'établissement de crédit suivant qui propose une offre spéciale pour les nouveaux clients".

Un trois avant la virgule - cela n'était plus arrivé depuis longtemps pour l'argent au jour le jour. Suresse Direkt Bank, qui appartient à la banque espagnole Santander, a récemment été le premier établissement financier à afficher cette marque, comme l'a rapporté le portail de consommateurs Biallo. L'offre n'y était toutefois valable que pour les nouveaux clients et limitée à quatre mois. A partir du cinquième mois, le taux annuel est de 1,75%, ce qui est "toujours supérieur à la moyenne", explique Biallo.

Il est également rare de trouver sur le marché des conditions identiques pour les clients existants et les nouveaux clients. Une exception : la banque directe DKB. Depuis avril, tous ses clients bénéficient d'un intérêt d'un pour cent sur l'argent au jour le jour. La DKB a "délibérément choisi de ne pas proposer d'offres d'appel temporaires, de limiter les montants investis et de traiter les clients de manière inégale", a expliqué le directeur général de la DKB, Stefan Unterlandstättner. "Au lieu de cela, nous offrons des conditions équitables pour tous".

Depuis le 1er avril 2023 et jusqu'à la fin de l'année, C24 Bank, la banque du site de comparaison Check24, verse sur son compte courant un intérêt de deux pour cent sur les avoirs jusqu'à 50 000 euros, aussi bien pour les nouveaux clients que pour les clients existants. L'avantage de ce modèle est que l'argent ne doit pas être transféré sur un compte séparé, mais qu'il est directement rémunéré sur le compte courant, où il est disponible à tout moment pour d'éventuelles dépenses.

Dans le contexte de taux d'intérêt bas de ces dernières années, les dépôts excédentaires coûtaient de l'argent aux banques. ING Deutschland, qui avait auparavant attiré les clients pendant des années sous le nom d'ING-Diba avec des taux d'épargne relativement élevés, a donc misé davantage sur les clients de la banque principale. Dans le meilleur des cas, ces clients ne se contentent pas de déposer de l'argent, mais génèrent des revenus par le biais du financement de la construction, des crédits à la consommation ou de l'épargne en titres.

En octobre, le directeur général d'ING Allemagne, Nick Jue, avait annoncé pour sa maison le retournement des taux d'intérêt : "Nous serons la première grande banque en Allemagne à ramener les taux d'intérêt de l'argent au jour le jour pour tous". Le 6 décembre, ING a commencé avec un taux d'intérêt de 0,3 pour cent sur l'argent au jour le jour pour les clients existants, et depuis le 8 mars, ce taux était de 0,6 pour cent. Pour les nouveaux clients, ING a d'abord proposé un taux d'intérêt de 1 % pendant quatre mois, puis de 2 %.

Chez ING Allemagne, les trois pour cent d'intérêt sur les nouveaux comptes d'argent au jour le jour pour les dépôts jusqu'à 50 000 euros sont disponibles pendant six mois à partir de la date de réception des fonds. Les clients existants obtiennent le taux d'intérêt plus élevé pour chaque nouvel euro déposé jusqu'au 25 avril - également jusqu'à un maximum de 50 000 euros.

"Avec cette mesure, nous confirmons nos ambitions de croissance et permettons également à nos clients existants de participer davantage à la hausse des taux d'intérêt", a déclaré le directeur général d'ING Allemagne, M. Jue. Car derrière les conditions publiées mercredi se cache aussi un objectif ambitieux : après une baisse des bénéfices, la banque directe vise à nouveau une croissance nettement plus forte de sa clientèle en 2022. "Avec les taux d'intérêt actuels, toute croissance est rentable", avait déclaré Jue début février. "C'est pourquoi un vieil objectif est de retour : dix millions de clients privés, mais maintenant pour 2025". Jue avait déjà fixé cet objectif peu après sa prise de fonction le 1er juin 2017, mais l'avait ensuite abandonné en raison de l'environnement de taux bas et négatifs. Fin 2022, ING Allemagne comptait un peu plus de 9,1 millions de clients./ben/DP/mis