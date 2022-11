La valeur du jour en Europe - Commerzbank : l'ex-patron de la Bundesbank candidat à la présidence

Commerzbank progresse de 1,29% à 8,17 euros à la Bourse de Francfort. La banque allemande a fait savoir samedi que l'ancien patron de la Bundesbank, Jens Weidmann, devrait être candidat à la présidence de son conseil de surveillance en vue de la prochaine AG annuelle du 31 mai 2023. Une annonce qui intervient après la décision d'Helmut Gottschalk de ne pas se présenter à un nouveau mandat, en raison de son âge.



Helmut Gottschalk a proposé le nom de Jens Weidmann pour lui succéder.



Les représentants des actionnaires du comité de présidence et de nomination ont répondu positivement à cette proposition et envisagent donc de recommander au conseil de coopter Jens Weidmann comme membre, en vue de son élection comme président.



Jens Weidmann a été président de la Bundesbank de 2011 à 2021 et, à ce titre, également membre du conseil des gouverneurs de la BCE. Avant cela, il était chef du département économique et fiscal de la Chancellerie fédérale.