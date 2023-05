La vice-présidente de la Bundesbank estime qu'il n'y a pas lieu de réduire la réglementation bancaire

FRANCFORT (dpa-AFX) - La vice-présidente de la Bundesbank, Claudia Buch, met en garde contre une sous-estimation des risques face aux récentes turbulences sur le marché bancaire. "En ce moment, ce n'est pas le moment de lancer un grand débat sur la dérégulation", a déclaré Mme Buch lundi lors d'une conférence sur les banques organisée par le journal "Borsen-Zeitung" à Francfort. Des règles plus strictes et des tampons de capital plus épais depuis la crise financière de 2008/2009 ont rendu le secteur financier plus résistant, a-t-il ajouté. "C'est justement maintenant qu'il est important que les risques classiques de taux d'intérêt et de crédit soient bien gérés".

Aux États-Unis, trois banques régionales s'étaient effondrées depuis début mars après d'énormes retraits de fonds dus à des soucis de liquidités. En Europe, la grande banque Credit Suisse, qui avait déjà connu des problèmes auparavant, avait été sauvée du naufrage grâce à une prise de contrôle d'urgence organisée par l'Etat et menée par la plus grande UBS. Un problème pour les établissements : la hausse vertigineuse des taux d'intérêt après des années de taux zéro et négatifs.

"Au final, ces évolutions illustrent le fait que le système financier dans son ensemble est devenu plus vulnérable. Plus vulnérable face à des taux d'intérêt plus élevés, plus vulnérable face à une incertitude macroéconomique internationale tout de même très élevée", a déclaré Mme Buch, qui est notamment responsable de la surveillance bancaire et financière au sein du directoire de la Bundesbank. A moyen et long terme, une hausse des taux d'intérêt est une bonne chose pour les banques. "Mais à court terme, il se peut que la pression se fasse d'abord sentir sur les coûts et que les possibilités de répercuter des taux d'intérêt plus élevés sur les crédits soient limitées", a expliqué Buch.