Le dollar à son plus bas niveau sur un mois, les commentaires de Lagarde faisant grimper l'euro

Les commentaires de Mme Lagarde impliquent une augmentation d'au moins 50 points de base du taux de dépôt de la BCE et alimentent les spéculations sur des hausses plus importantes cet été pour lutter contre une poussée d'inflation liée à la hausse des prix de l'énergie causée par la guerre en Ukraine et à la stimulation massive du secteur public après le début de la pandémie de coronavirus.

L'euro était en hausse de 0,42 % à 1,07355 $ à 15 h 25 EDT (1925 GMT). Au cours des sept dernières séances, la monnaie unique a rebondi de 3,7 % après être tombée à son plus bas niveau depuis janvier 2017, à 1,0349 $, au début du mois.

"Ils sont arrivés un peu tard dans la fête, par rapport à la Fed", a déclaré John Doyle, vice-président de la négociation et du trading chez Monex USA, à propos de la BCE.

"Mais si vous allez les voir essayer de rattraper un peu notre cycle de resserrement ici, alors le différentiel dont le dollar a bénéficié entre la Fed et la BCE s'est un peu resserré et c'est pourquoi vous avez vu l'euro obtenir un certain soulagement de ces bas de plusieurs années", a-t-il ajouté.

Aux États-Unis, la plupart des resserrements prévisibles de la politique monétaire de la Réserve fédérale ont probablement déjà été pris en compte, a déclaré Marshall Gittler, responsable de la recherche sur les investissements chez BDSwiss.

"Cette différence dans les attentes pourrait propulser l'EUR/USD encore plus haut au cours des prochaines séances, car le marché n'a que récemment commencé à réévaluer ce différentiel", a-t-il déclaré.

Le procès-verbal de la réunion de politique monétaire de la Fed des 3 et 4 mai doit être publié mercredi.

Contre un panier d'autres devises majeures, le dollar était en baisse de 0,372% à 101,76, son plus bas niveau depuis le 26 avril.

Le billet vert s'est encore affaibli après que des données ont montré que l'activité commerciale américaine a ralenti en mai, la hausse des prix ayant refroidi la demande de services, tandis que de nouvelles contraintes d'approvisionnement dues aux blocages de COVID-19 en Chine et à la guerre en Ukraine ont entravé la production dans les usines.

S&P Global a déclaré que son indice de production PMI composite américain flash, qui suit les secteurs de la fabrication et des services, a montré que le rythme de croissance était le plus lent en quatre mois.

La livre sterling a chuté par rapport au dollar américain après que les données PMI ont montré que la dynamique du secteur privé britannique a ralenti beaucoup plus que prévu ce mois-ci, ajoutant aux inquiétudes de récession alors que les pressions inflationnistes augmentent. La livre britannique était en baisse de 0,48 % à 1,2525 $.

Le dollar australien, sensible au risque, a baissé de 0,2 % à 0,70965 $. Le dollar néo-zélandais était plus faible de 0,39 % à 0,64425 $, un jour avant que la banque centrale du pays ne soit largement attendue pour augmenter son taux d'intérêt directeur d'un demi-point de pourcentage.

