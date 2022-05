Le dollar meurtri atteint un nouveau plancher d'un mois ; Lagarde stimule l'euro

Contre un panier de ses rivaux, le dollar a baissé de 0,3% à 101,79, son plus bas niveau depuis le 26 avril.

L'euro, qui était le principal gagnant lundi après que la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a indiqué que les taux d'intérêt négatifs, une caractéristique de la zone euro depuis huit ans, seront très probablement supprimés d'ici la fin de l'été, a prolongé ses gains.

La monnaie unique était en hausse de 0,4 % à 1,0729 $ au début des échanges à Londres, les traders ayant réduit certains de leurs paris à découvert après que Mme Lagarde ait déclaré que les taux d'intérêt seraient probablement en territoire positif d'ici la fin du troisième trimestre.

"De nombreux observateurs continueront à considérer que la BCE est trop hésitante, mais le fait qu'un décollage est maintenant très probable en juillet et que la BCE semble disposée à augmenter encore les taux après cela est positif pour l'euro", ont déclaré les stratèges de Commerzbank dans une note.

L'euro est tombé à son plus bas niveau de janvier 2017 à 1,0349 $ au début du mois, mais a rebondi de 3,6 % depuis ce bas niveau en sept séances de négociation.

Le dollar australien, sensible au risque, a baissé de 0,41 % à 0,70815 $, tandis que le kiwi néo-zélandais a perdu 0,46 % à 0,6438 $, un jour avant que la Reserve Bank of New Zealand ne relève son taux directeur d'un demi-point, selon les prévisions.

Les marchés boursiers ont glissé avec les contrats à terme sur les actions américaines en baisse de plus de 2 %.

Les échanges ont été volatils, l'indice de volatilité du marché des devises se maintenant à 9,6 %, non loin d'un sommet de deux ans au-dessus de 10,5 % atteint plus tôt ce mois-ci.