Le puissant lobby financier au Bundestag : des lacunes en matière de transparence sont déplorées

BERLIN (dpa-AFX) - Les banques, les compagnies d'assurance et d'autres acteurs du secteur financier tentent d'influencer les lois au Bundestag en dépensant des millions et en faisant appel à des centaines de lobbyistes. Selon une évaluation du mouvement citoyen Finanzwende, aucun autre secteur n'est aussi fortement représenté que le secteur financier parmi les 100 acteurs du lobbying les plus puissants sur le plan financier. C'est ce qui ressort du registre des lobbies du Bundestag, accessible au public, a expliqué l'association. Selon ce rapport, 11 des 100 acteurs du lobbying disposant des budgets les plus importants sont des banques, des compagnies d'assurance et des sociétés d'investissement.

Le secteur automobile, également très puissant en termes d'image publique, est représenté par six entrées parmi les 100 lobbyistes les plus puissants financièrement, et le secteur de l'énergie par neuf entrées. Selon l'évaluation de Finanzwende, les dix premiers groupes et associations de lobbying financier dépensent plus de 42,5 millions d'euros par an pour entretenir des contacts et tenter d'influencer les politiques.

Le registre des lobbies est tenu depuis un an sur le site Internet du Bundestag allemand. Il doit permettre de voir qui influence les décisions politiques et la législation. Les représentants d'intérêts professionnels doivent s'y inscrire - il existe actuellement des exceptions pour les syndicats, les organisations patronales et les églises, entre autres.

Les lobbyistes doivent fournir des informations, notamment sur leurs clients et leurs domaines d'activité, ainsi que sur les ressources humaines et financières qu'ils consacrent à leurs activités de lobbying auprès du Bundestag et du gouvernement fédéral. Ils sont tenus de se conformer à un code de conduite prédéfini. En cas de violation de ce code, ils risquent une amende pouvant aller jusqu'à 50 000 euros.

En un an, plus de 5500 entreprises, fédérations, organisations, réseaux, individus et autres se sont inscrits au registre. Le nombre de salariés désignés exerçant directement la représentation d'intérêts s'élève à plus de 13 000.

"Le lobby financier en particulier profite considérablement du fait qu'il exerce son influence dans l'ombre", a déclaré le directeur de Finanzwende, Daniel Mittler. "Le registre des lobbies est un bon début pour contrer les deals en coulisses - mais les règles sont loin d'être assez strictes".

Selon Finanzwende, la fédération allemande des assurances (GDV) est en tête des dépenses de lobbying. Elle représente les intérêts des compagnies d'assurance et a investi environ 15 millions d'euros à cet effet en 2021. Jusqu'à 150 lobbyistes ont tiré les ficelles pour le GDV.

Le registre contient de nombreuses informations auparavant inaccessibles, a salué Finanzwende. Il s'agit non seulement de données sur les budgets des lobbies, mais aussi de la visibilité des réseaux. La Deutsche Bank, par exemple, est membre de 57 organisations, dont certaines très proches comme l'association des banques, mais aussi l'association fédérale de l'énergie éolienne, le pont de l'Atlantique et l'initiative pour une nouvelle économie sociale de marché.

Cependant, tous les contacts avec les lobbies ne sont pas encore déclarés. Ainsi, le ministre des Finances Christian Lindner (FDP) et ses secrétaires d'État ont rencontré à plusieurs reprises des représentants de banques qui n'apparaissent pas dans le registre des lobbies, a critiqué Finanzwende. La banque publique KfW ne figure pas non plus dans le registre, bien que ses représentants rencontrent régulièrement des ministres et des députés. La banque d'État a fait remarquer qu'en tant qu'institution de droit public, elle n'était pas tenue de s'inscrire au registre.

Finanzwende a également déploré que les agences de lobbying travaillant sur contrat ne soient pas tenues de fournir davantage d'informations sur leurs clients, volumes et objectifs. En outre, le registre ne contient pas d'informations sur les lois et les décisions qui sont concrètement visées par le travail d'un acteur du lobbying, ni de règles plus strictes sur les changements de camp.

Dans leur accord de coalition, les partis de l'Ampel (SPD, Verts et FDP) se sont engagés à améliorer le registre mis en place par le gouvernement précédent. Ils prévoient notamment d'introduire une empreinte exécutive et législative : Toutes les nouvelles lois doivent indiquer quelles parties prenantes les ont influencées. Mais jusqu'à présent, cela n'a pas encore été fait.

Le mouvement citoyen Finanzwende, qui a évalué les activités de lobbying du secteur, est également inscrit dans le registre en tant que lobbyiste. Le budget indiqué est de 450 000 à 460 000 euros par an, pour un maximum de 20 employés "dans le domaine de la représentation d'intérêts".