Les acheteurs en ligne paient le plus souvent avec Paypal

Cologne (dpa-AFX) - Lors de leurs achats en ligne, les clients allemands paient le plus souvent avec Paypal. Le service de paiement en ligne a dépassé pour la première fois en 2022 l'achat sur facture - le mode de paiement leader dans le pays depuis des années - en termes de parts de chiffre d'affaires dans l'e-commerce, selon une étude publiée jeudi par l'institut de recherche commerciale EHI à Koln.

Paypal est désormais proposé presque partout dans le commerce, a déclaré l'auteur de l'étude Radoslav Raychev à propos des résultats de l'étude EHI "Online-Payment 2023". "Le paiement avec Paypal est rapide et pratique pour la clientèle, mais pas tout à fait bon marché pour les commerçants".

Au total, le chiffre d'affaires net du commerce électronique s'élevait en 2022, selon les estimations de l'EHI, à environ 85 milliards d'euros, soit environ un milliard d'euros de moins que l'année précédente, notamment en raison de la réouverture des magasins après le pic de la pandémie de Corona.

Selon l'EHI, 29,6 % des achats en ligne ont été payés avec Paypal, une nouvelle augmentation par rapport à l'année précédente où la part du service de paiement en ligne était de 28,2 %. L'achat sur facture, qui occupait encore la première place du classement l'année précédente avec une part de 28,3 %, a en revanche perdu beaucoup d'importance et a reculé à la deuxième place avec une part de 23,8 %.

En troisième position des modes de paiement générant le plus de chiffre d'affaires dans l'e-commerce, on trouvait le prélèvement automatique/la domiciliation bancaire (20,9 %) et en quatrième position la carte de crédit (12,1 %). Giropay, la procédure de paiement numérique commune des banques et des caisses d'épargne allemandes, a fait partie des hausses de l'année dernière et est passé de 0,4 % à 1,6 %.