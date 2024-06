FRANCFORT/PARIS (dpa-AFX) - Les autorités de contrôle européennes ont uni leurs forces pour lutter contre l'augmentation de la publicité sur les produits financiers prétendument "verts". Les banques, les assureurs et les autres acteurs des marchés financiers ont la responsabilité de fournir des informations sur la durabilité qui soient "justes, claires et non trompeuses", ont souligné mardi l'Autorité bancaire européenne (ABE), l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (Eiopa) et l'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) à l'occasion de la publication de leurs dernières analyses sur le "greenwashing" dans le secteur financier.

La Commission européenne souhaite orienter davantage d'argent vers les investissements "verts" afin d'accélérer la transformation de l'économie dans le respect du climat. Les conseillers bancaires et les intermédiaires d'assurance doivent donc désormais s'enquérir des idées de leurs clients en matière de durabilité lors de leurs conseils d'investissement. L'investissement ne doit plus seulement porter sur les perspectives de rendement et le risque, mais aussi sur l'environnement, le social et la bonne gouvernance d'entreprise : l'abréviation ESG (de l'anglais : Environmental Social Governance) a fait son entrée.

Mais qu'est-ce qui est réellement durable et où les fournisseurs se contentent-ils de faire croire à la clientèle qu'ils sont respectueux de l'environnement et du climat ? Avec l'augmentation de la demande d'investissements durables, le risque que les fournisseurs présentent les produits comme plus "verts" qu'ils ne le sont réellement augmente. L'Eiopa, l'autorité de contrôle des assurances, met en garde : "Si l'écoblanchiment n'est pas combattu, il pourrait saper les efforts réels de financement du changement durable et affaiblir la confiance des consommateurs dans le secteur européen de l'assurance et des pensions".

De plus en plus de cas de "greenwashing".

Selon l'Eiopa, le nombre de cas dans le secteur de l'assurance a récemment augmenté : Cette année, les autorités nationales de surveillance de cinq Etats membres ont signalé des cas de "greenwashing", contre trois en 2023. Six autres autorités nationales de surveillance enquêtent actuellement sur des cas potentiels, selon les informations fournies.

L'Autorité bancaire européenne (ABE) observe également un risque croissant de "greenwashing" dans les banques, les entreprises d'investissement et les prestataires de services de paiement. Le résultat de l'analyse quantitative de l'ABE sur le "greenwashing" montre une nette augmentation de cette tendance dans tous les secteurs, y compris dans les banques de l'UE. Le nombre total de cas présumés dans l'Union européenne a continué d'augmenter en 2023 : de 26,1% par rapport à 2022, a indiqué l'ABE.

Les analyses des autorités de contrôle sur le "greenwashing" font partie d'une initiative plus large. Ainsi, la Commission européenne a présenté en mars 2023 une proposition de loi visant à obliger les entreprises à respecter des normes minimales en matière d'informations sur le respect de l'environnement ou la durabilité de leurs produits. L'objectif des autorités bruxelloises est que les personnes qui achètent un produit présenté comme écologique puissent être sûres que le produit est réellement "vert".