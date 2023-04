Les banques d'émission de lettres de gage s'attendent à une nouvelle baisse des prix de l'immobilier

FRANCFORT (dpa-AFX) - Les prix de l'immobilier en Allemagne vont continuer à baisser, estiment les principaux organismes de financement. "Nous vivons actuellement la phase de correction des prix attendue depuis longtemps", a déclaré Georg Reutter, président de l'Association des banques allemandes de lettres de gage (vdp), lundi à Francfort. "Pour l'année en cours, nous nous attendons à ce que les prix continuent de baisser, toutes catégories d'objets confondues", a-t-il déclaré en faisant référence à l'immobilier commercial et résidentiel. On peut imaginer des baisses allant jusqu'à 20 % sur une longue période de ralentissement. Mais même dans ce scénario, le marché immobilier ne serait qu'à son niveau de fin 2019 ou début 2020.

Compte tenu de la forte hausse des taux d'intérêt, la demande de biens immobiliers et de financements restera modérée, selon Reutter. En outre, la croissance du commerce en ligne est un problème pour l'immobilier de détail. Mais il ne faut toujours pas s'attendre à un effondrement brutal des prix de l'immobilier, estime la vdp, qui regroupe les principales sociétés allemandes de financement immobilier.

L'année dernière, la demande de financement de l'immobilier résidentiel s'est effondrée en raison de la hausse des taux d'intérêt. Les banques d'émission de lettres de gage ont accordé des prêts pour un volume de 98,2 milliards d'euros, soit 17% de moins que l'année précédente. Les nouvelles opérations de financement de l'immobilier commercial sont restées stables à environ 60 milliards d'euros.

Le marché de l'immobilier ne peut pas échapper aux nombreuses pressions qui s'exercent sur lui, notamment la hausse significative des coûts de l'énergie et des matériaux, les conditions d'éligibilité difficiles pour les candidats à la construction et l'inflation élevée, a déclaré M. Reutter. Le directeur général de la Vdp, Jens Tolckmitt, a demandé à l'autorité de surveillance financière Bafin d'assouplir les exigences de capital plus strictes pour les financements immobiliers.

La hausse des taux d'intérêt et l'inflation élevée ont mis fin au long boom immobilier. De nombreuses personnes ne peuvent plus se permettre d'acheter un appartement ou une maison. Au quatrième trimestre 2022, selon l'Office fédéral des statistiques, les prix de l'immobilier résidentiel ont baissé en moyenne de 3,6% par rapport au même trimestre de l'année précédente - c'est la première baisse des prix en un an depuis fin 2010.