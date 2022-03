L'indice des banques de la zone euro a dégringolé à son plus bas niveau en 13 mois et était en passe de connaître sa pire journée depuis mars 2020, en baisse de 9,5% à 0855 GMT.

Les actions d'UniCredit, Commerzbank, Deutsche Bank, Raiffeisen, Bank of Ireland et Société Générale ont toutes chuté de plus de 10%.

L'indice a perdu 37% en moins d'un mois, après avoir grimpé à son plus haut depuis 2018 en février.