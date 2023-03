Les banques européennes sont plus solides qu'avant la crise, selon le Premier ministre espagnol

Une baisse de plus de 20 % des actions de Credit Suisse a entraîné une chute de plus de 6 % de l'indice bancaire européen, tandis que les swaps de défaut de crédit (CDS) à cinq ans pour la banque suisse ont atteint un nouveau record, soulignant les préoccupations croissantes des investisseurs.

"L'Europe dispose désormais d'un système de supervision renforcé (...) qui n'était pas en place au début de la crise financière et qui a permis aux banques européennes d'avoir des ratios de liquidité et de solvabilité bien plus élevés qu'avant la crise financière", a déclaré M. Sanchez à l'issue d'une conférence de presse avec son homologue portugais, Antonio Costa.

Après la crise financière de 2008, les autorités de surveillance ont renforcé les règles en matière de fonds propres et la Banque centrale européenne est devenue le superviseur de la plupart des grandes banques de la zone euro en 2014.

Mais lundi, la Commerzbank allemande a chuté de près de 10 %, tandis que la Deutsche Bank a perdu 8,4 %. En Espagne, les actions de Sabadell et de BBVA ont chuté d'environ 10 %, tandis que Santander et Caixabank ont perdu respectivement 7,4 % et 6,3 %.

Les actions du Credit Suisse ont atteint des niveaux records après que son principal actionnaire a déclaré qu'il ne pouvait pas augmenter sa participation de 10 %, en invoquant des questions réglementaires.

La banque centrale espagnole a précédemment refusé de commenter les fortes baisses des cours des actions des principales banques du pays.

M. Sanchez a appelé à la prudence, ajoutant que depuis le début des tensions sur les marchés, le gouvernement était en contact avec la Banque centrale européenne et que les autorités surveillaient de près la situation.

À 1411 GMT, l'indice espagnol Ibex-35 était en baisse de plus de 3,8 %, sa plus forte baisse en pourcentage depuis le 26 novembre 2021.

Tout en refusant de faire des commentaires, le ministère de l'économie a fait référence aux remarques faites par la ministre de l'économie Nadia Calvino lundi après l'effondrement de la Silicon Valley Bank, lorsqu'elle a déclaré que les banques espagnoles avaient un bilan sain.