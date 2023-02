Les investisseurs passent à la caisse sur MTU et Commerzbank

FRANCFORT (dpa-AFX) - Les investisseurs ont pris leurs bénéfices lundi sur certaines actions qui se sont particulièrement bien comportées ces derniers mois. Ainsi, le titre MTU a chuté de plus de deux pour cent à 228,60 euros dans l'après-midi, se plaçant ainsi en queue du Dax. L'indice directeur allemand a progressé modérément. Depuis le plus bas intermédiaire de fin septembre dernier, les actions de MTU ont gagné plus de 53%, tandis que le Dax a progressé de près de 31% sur la même période.

Les actions de Commerzbank ont perdu environ 3 % et ont ainsi été la lanterne rouge du MDax. L'indice des valeurs moyennes n'a guère bougé. Les actions de Commerzbank ont progressé de près de 25% depuis le début de l'année, laissant le MDax loin derrière.

Comme prévu, Commerzbank fera son retour dans la première division boursière allemande le 27 février, après presque exactement quatre ans et demi. Ce retour anticipé du membre fondateur du Dax a été rendu possible par le retrait du fabricant de gaz Linde de la Bourse de Francfort. Pour l'établissement financier, ce retour dans le Dax confirme la restructuration du groupe : le président du directoire Manfred Knof, arrivé début 2021, avait renforcé la politique d'austérité./la/he