Les rendements obligataires allemands sont prêts pour le plus grand saut mensuel depuis plus de dix ans.

La plupart des rendements à 10 ans dans le bloc de la monnaie unique ont chuté de 7 à 8 points de base, un jour après que de fortes impressions d'inflation allemande et espagnole aient déclenché de nouvelles ventes.

L'inflation française a atteint un niveau record de 5,1 % en mars, selon des données publiées jeudi, bien que la chute des prix du pétrole ait apporté un certain réconfort aux investisseurs obligataires.

L'inflation galopante, qui a fait naître l'idée que la Banque centrale européenne pourrait être amenée à relever ses taux d'intérêt plus tôt que prévu, et l'attitude plus agressive de la Réserve fédérale américaine ont fait vaciller les marchés obligataires.

Le rendement du Bund allemand à 10 ans, en baisse de cinq points de base (pb) à 0,59 %, a augmenté de 42 pb en mars et devrait terminer le mois avec la plus forte hausse mensuelle depuis 2009. Si les rendements augmentent encore, ils seraient en passe d'enregistrer la plus forte hausse depuis 1996.

Les rendements allemands à deux ans, qui se négocient juste en dessous de 0 %, ont bondi d'environ 48 points de base ce mois-ci - en passe de connaître leur plus forte hausse mensuelle depuis 2011.

Les rendements des obligations néerlandaises et françaises à 10 ans étaient prêts à connaître leur plus forte hausse mensuelle depuis 2012 et 2011 respectivement, avec des hausses mensuelles de plus de 40 pb chacune.

"C'est très significatif", a déclaré Antoine Bouvet, stratège principal des taux chez ING. "Un mouvement de cette ampleur va amener les investisseurs à réévaluer le caractère risqué de leur portefeuille d'obligations et amener les acteurs du marché qui pensaient jusqu'à présent que leur risque de taux était négligeable à le couvrir."

Il est de plus en plus probable que l'inflation de la zone euro se stabilise autour de 2 %, mais la BCE devrait être prête à changer de cap si les perspectives se détériorent en raison de la guerre de la Russie en Ukraine, a déclaré jeudi Philip Lane, économiste en chef de la BCE.

La flambée des rendements des obligations de la zone euro a fait écho à des étapes similaires observées sur d'autres grands marchés de la dette.

Les rendements du Trésor américain à 2 ans ont augmenté d'environ 85 pb en mars, ce qui représente leur plus forte hausse mensuelle depuis 1989, selon les données de Refinitiv. Ils sont en hausse de 155 pb ce trimestre, en voie de réaliser le plus grand saut trimestriel depuis 1984.

Les analystes obligataires de Commerzbank ont déclaré que les investisseurs ne semblaient pas disposés à "attraper le couteau qui tombe" et qu'avec les vents contraires de l'inflation et les prix agressifs de sortie de la politique monétaire toujours en vogue, ils restaient sur leur opinion selon laquelle une nouvelle faiblesse des obligations allemandes était probable.