Les rendements obligataires italiens augmentent après que la source ait démenti que l'Allemagne envisage d'émettre une dette commune

Les rendements allemands se sont détendus, après avoir bondi la veille après que Bloomberg ait rapporté que le gouvernement serait favorable à l'émission d'une dette commune de l'UE pour faire face à la crise énergétique.

Cependant, un fonctionnaire du gouvernement allemand a par la suite démenti le rapport, affirmant qu'aucun plan de dette commune n'est en préparation. "De tels plans ne sont pas connus au sein du gouvernement", a déclaré la source à Reuters lundi.

Le rendement des obligations d'État italiennes à 10 ans a augmenté de 7 points de base pour atteindre 4,702 %, même s'il reste inférieur au sommet de 9 ans de 4,927 % atteint le 28 septembre. Les rendements évoluent à l'inverse des prix.

L'article de Reuters "a contribué à stabiliser les Bunds alors que les BTP sont sous pression, ou du moins à inverser certains des gains qu'ils avaient hier après l'article de Bloomberg", a déclaré Christoph Rieger, responsable de la recherche sur le crédit chez Commerzbank. Les obligations d'État allemandes sont connues sous le nom de Bunds, tandis que leurs homologues italiennes sont communément appelées BTP.

Le rendement de l'obligation allemande à 10 ans a baissé de 1 pb à 2,313 % mardi, bien qu'il soit resté bien au-dessus du niveau de clôture de vendredi après avoir augmenté de 13 points de base lundi.

Les investisseurs estiment qu'un plan commun d'émission de dette profiterait à l'Italie - une économie très endettée qui doit faire face à des coûts d'emprunt plus élevés sur les marchés internationaux - mais constituerait un risque pour l'Allemagne.

L'écart entre les rendements à 10 ans de l'Italie et de l'Allemagne s'est élargi de 14 points de base pour atteindre 237,8 points de base, après avoir baissé de 25 points de base lundi. Les analystes surveillent de près ce que l'on appelle le "spread", le considérant comme un signe des pressions différentes qui s'exercent sur les économies plus faibles et plus fortes d'Europe.

"L'action des prix d'hier nous a donné un avant-goût de ce qui pourrait nous attendre", a déclaré M. Rieger. "Si ces rumeurs se concrétisent, il y a certainement plus de baisse pour ce spread".

Les traders sur les marchés obligataires de la zone euro analysaient également avec nervosité la dernière intervention de la Banque d'Angleterre, qui a été contrainte de commencer à acheter des obligations d'État indexées mardi alors que les turbulences du marché du pays se poursuivaient.

Le rendement des obligations britanniques à 10 ans était en baisse de 5,5 points de base à 4,417 % dans les premiers échanges. Il est néanmoins resté supérieur d'environ 130 pb au cours du mois dernier.

Alors que les traders évaluent les rapports sur les émissions de dette mutuelle, l'UE a donné le coup d'envoi d'une vente de titres à revenu fixe mardi. Elle lèvera 11 milliards d'euros grâce à la réouverture d'une obligation de 2029 et à la vente d'une nouvelle obligation de 20 ans qui soutiendra son fonds de relance COVID-19 et son programme d'assistance macrofinancière, selon un mémo du chef de file vu par Reuters.

Pendant ce temps, l'Allemagne a commencé la vente d'une nouvelle obligation syndiquée à 30 ans dont le prix sera fixé plus tard mardi, selon des mémos vus par Reuters.