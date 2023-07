(Correction du nombre total de banques dans la seconde phrase. Il s'agit de 112 rpt 112).

FRANCFORT/PARIS (dpa-AFX) - Quelle est la résistance des grands établissements financiers européens à la crise ? 112 banques, dont 16 établissements allemands, ont été soumises à divers scénarios au cours des derniers mois. Ce vendredi (18h00), l'Autorité bancaire européenne (EBA) et la Banque centrale européenne (BCE), responsable de la surveillance des banques dans la zone euro, publient les résultats des tests de résistance.

L'hypothèse retenue est celle d'une aggravation des tensions géopolitiques accompagnée d'une résurgence de la pandémie Corona. Dans un scénario de crise, un effondrement de la performance économique, une hausse du chômage et une forte inflation se combinent.

Avec de tels tests, les superviseurs bancaires veulent savoir si les banques ont encore suffisamment de capital pour poursuivre leurs activités, même dans les circonstances les plus défavorables. Les risques dans le bilan et les faiblesses dans le modèle commercial doivent être révélés le plus tôt possible afin de pouvoir être corrigés à temps.

Cette fois encore, il n'y aura pas d'échecs. Toutefois, les superviseurs ont pu exiger des établissements dont les coussins de fonds propres se réduisent très nettement lors des tests qu'ils disposent de plus de capital en prévision d'éventuelles crises futures.

Lors du dernier grand test de résistance de l'EBA en 2021, les tampons de capital de la plupart des établissements financiers se sont avérés suffisamment solides dans les conditions les plus défavorables. Les sept banques allemandes se sont toutefois retrouvées en dessous de la moyenne et, avec un ratio de fonds propres de base de 8,78 pour cent en moyenne, seulement à la 13e place sur les 15 pays examinés. La Deutsche Bank figurait parmi les établissements les plus faibles lors du test de résistance 2021.

Cette fois-ci, les établissements de 15 pays de l'UE plus la grande banque norvégienne DNB ont été examinés à la loupe. En Allemagne, les deux grandes banques privées Deutsche Bank et Commerzbank, l'institut coopératif de pointe DZ Bank, les banques régionales Bayern LB, LBBW, Helaba et Nord LB ainsi que la maison de titres des caisses d'épargne Dekabank et la plus grande caisse d'épargne allemande, la Haspa de Hambourg, ont participé aux deux tests parallèles de l'EBA et de la BCE.

Ces tests de résistance, effectués régulièrement depuis la crise financière et économique mondiale de 2008/2009, ne sont pas incontestés : les risques à pondérer dans les scénarios hypothétiques sont finalement laissés à l'appréciation des superviseurs./ben/DP/stw