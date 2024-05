(Nouveau : plus de détails, cours de l'action)

FRANCFORT (dpa-AFX) - Après avoir réalisé le meilleur trimestre depuis le début de l'année 2011, Commerzbank estime être en bonne voie pour atteindre son objectif de bénéfice record pour l'année en cours. "Nous avons commencé l'année avec beaucoup d'élan. La forte activité clientèle et le très bon résultat du premier trimestre nous confortent dans notre objectif d'augmenter le bénéfice en 2024", a résumé mercredi le président du groupe Manfred Knof. Les chiffres ont été bien accueillis à la bourse. L'action gagnait plus de cinq pour cent à la mi-journée, notamment en raison d'une prévision revue à la hausse pour l'excédent d'intérêts, et se trouvait ainsi en tête de l'indice directeur Dax.

Le fait que les taux d'intérêt ne baissent pas aussi rapidement que prévu il y a quelques mois joue en faveur de la banque qui se concentre sur les moyennes entreprises et les clients privés. Les litiges concernant les crédits en francs suisses en Pologne restent toutefois un fardeau, probablement même au-delà de l'année en cours.

Au cours des trois premiers mois de 2024, le résultat avant impôts a dépassé de près d'un quart le niveau de la même période de l'année précédente, avec près de 1,1 milliard d'euros, a indiqué le groupe à Francfort. Au final, le bénéfice s'est élevé à 747 millions d'euros, soit environ 29 pour cent de plus qu'il y a un an. Les attentes des analystes ont ainsi été dépassées. La dernière fois que la Commerzbank a fait mieux en un trimestre, c'était au premier trimestre 2011, avec un excédent de 985 millions d'euros.

Avec un peu plus de 2,1 milliards d'euros, l'excédent d'intérêts du premier trimestre était proche du record du troisième trimestre 2023 (2,17 milliards). Le directoire a revu à la hausse ses prévisions pour l'excédent d'intérêts sur l'ensemble de l'année, d'environ 200 millions d'euros, à quelque 8,1 milliards d'euros. Pour 2023, le bilan faisait état d'une valeur en hausse de près de 30 %, à environ 8,4 milliards d'euros. Depuis que la Banque centrale européenne (BCE) a mis fin à la phase des taux d'intérêt nuls et négatifs en juillet 2022 et qu'elle a par la suite relevé ses taux directeurs à dix reprises, les banques et les caisses d'épargne ne doivent plus payer d'intérêts lorsqu'elles déposent de l'argent auprès de la banque centrale, mais en tirent des bénéfices.

Au cours des trois premiers mois, la Commerzbank a dû faire face à des charges supplémentaires dans sa filiale polonaise mBank : Une provision supplémentaire de 318 millions d'euros a été constituée pour les risques juridiques liés aux crédits en devises étrangères. Pour le deuxième trimestre, la direction s'attend, selon l'état actuel, à devoir provisionner environ 80 millions d'euros supplémentaires. Pour l'ensemble de l'année, le directoire estime, selon Bettina Orlopp, directrice financière, que les charges totales seront "en tout cas" inférieures aux 1,1 milliard d'euros de 2023.

Depuis des années, les problèmes en Pologne donnent du fil à retordre à la Commerzbank. La raison principale en est des crédits en francs suisses que de nombreux Polonais avaient contractés il y a des années pour financer leur construction. Lorsque le zloty polonais s'est déprécié par rapport au franc, les charges ont augmenté pour les emprunteurs. Nombre d'entre eux ont alors porté plainte contre les banques polonaises pour des clauses potentiellement illégales. La Commerzbank tente de réduire les risques juridiques dans ce domaine par le biais d'accords extrajudiciaires.

"Notre objectif est clairement d'en retirer autant que possible en 2024. Mais cela ne dépend pas entièrement de nous", a déclaré Orlopp. Cela dépendra aussi de l'acceptation par d'autres emprunteurs polonais des offres de règlement de la banque et de l'évolution des actions en justice en cours. "Nous devons partir du principe qu'il y aura encore des charges en 2025. Mais cela devrait diminuer considérablement d'année en année", a déclaré la directrice financière.

Au total, environ 21 000 litiges ont été réglés, soit par un accord (près de 16 000), soit par une décision de justice (plus de 5 000). Sur les 26 000 clients polonais qui ont encore un prêt actif avec l'institut, "une très grande partie a déposé plainte", a déclaré Orlopp.

Au cours des deux dernières années, des charges de plus d'un milliard d'euros en Pologne ont pesé sur le résultat consolidé de la Commerzbank. Malgré cela, l'établissement a réalisé en 2023 un bénéfice record de 2,2 milliards d'euros, stimulé par le changement de taux d'intérêt. Le directoire veut dépasser ce chiffre cette année, et même "nettement", comme on peut le lire dans le rapport d'activité pour 2023. Les perspectives dépendent toutefois "de l'évolution des charges liées aux crédits en francs suisses de mBank", a tempéré la banque mercredi.

Les actionnaires de l'établissement devraient également profiter de la hausse des bénéfices visée pour l'ensemble de l'année : Le conseil d'administration veut distribuer au moins 70 pour cent du bénéfice aux actionnaires sous forme de dividendes et de rachats d'actions. Le plus grand actionnaire de la Commerzbank est l'Etat fédéral depuis son sauvetage à l'aide de milliards d'impôts lors de la crise financière de 2008/2009.

Avec la hausse consécutive aux chiffres, le titre de la Commerzbank a porté à 40 pour cent le bénéfice annuel réalisé jusqu'à présent. La Commerzbank est en pleine ascension sur le marché des capitaux depuis le printemps 2020. Depuis le niveau plancher record atteint suite à la pandémie de Corona, la valeur de la bourse a grimpé de près de 440 pour cent pour atteindre près de 18 milliards. Grâce à cette forte hausse, la banque est revenue dans le Dax en février 2023.

Malgré la reprise de ces dernières années, le titre est à des kilomètres de son record d'avant la crise financière et l'éclatement de la bulle dotcom. Corrigé des nombreuses mesures de capitalisation liées notamment au sauvetage par l'État, le record est de près de 285 euros, datant du printemps 2000.