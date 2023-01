Presque plus de dommages dus au vol de données aux distributeurs automatiques de billets allemands

FRANCFORT (dpa-AFX) - Le vol de données aux distributeurs automatiques de billets (DAB) en Allemagne a augmenté l'année dernière, mais à un faible niveau. Mais comme les criminels n'ont pu utiliser les données de cartes et les codes secrets (PIN) pour des opérations frauduleuses que dans un nombre relativement faible de cas, le préjudice consécutif à ces cas de "skimming" a diminué de 78% en un an pour atteindre le niveau record de 125 000 euros.

Sur l'ensemble de l'année 2022, l'organisme Euro Kartensysteme basé à Francfort a recensé 233 manipulations de distributeurs automatiques de billets en Allemagne. Un an plus tôt, ce chiffre était de 136. Certains distributeurs automatiques peuvent apparaître plusieurs fois dans les statistiques. Pour récupérer les données sensibles des clients des banques, les malfaiteurs manipulent par exemple le lecteur de carte ou le clavier d'un distributeur automatique de billets.

Près de la moitié des cas de "skimming" de l'année dernière ont été recensés à Hambourg : 104 distributeurs automatiques ont été manipulés. Suivent à une certaine distance la Basse-Saxe (48), le Bade-Wurtemberg (26) et la Bavière (17). Les experts expliquent que les chiffres varient parfois fortement d'une région à l'autre par le fait que les groupes de malfaiteurs se spécialisent dans certaines régions.

Les criminels ont réussi à monnayer les données qu'ils ont volées l'année dernière dans des distributeurs automatiques de billets en Allemagne dans 113 cas. Pour cela, ils ont dû se rendre à l'étranger. En effet, les doubles de cartes ne fonctionnent en principe que dans les pays qui utilisent encore des bandes magnétiques relativement faciles à copier. La technique EMV s'est largement imposée dans le monde entier. Elle consiste à vérifier l'authenticité des cartes de paiement à l'aide d'un mini-ordinateur intégré à chaque utilisation.

Au cours de l'année écoulée, selon les données d'Euro Kartensysteme, les doubles de cartes basés sur des données espionnées en Allemagne ont été utilisés principalement au Brésil (49 %), aux États-Unis (39 %) et dans l'État insulaire des Caraïbes de Sainte-Lucie (11 %).

Les banques et les caisses d'épargne allemandes peuvent récupérer la quasi-totalité du montant des dommages, car les accords internationaux prévoient que les dommages résultant d'opérations frauduleuses avec des données de cartes volées doivent être pris en charge par les pays dont les normes de sécurité sont les plus faibles. Les victimes de "skimming" dans notre pays n'ont généralement pas à craindre de préjudice financier : Dans la mesure où les clients concernés ont utilisé leur carte de paiement et leur code PIN avec soin, les établissements financiers remboursent de tels dommages.

Mais comme certains consommateurs conservent leur carte et leur code PIN dans leur portefeuille malgré les avertissements, les dommages causés par le vol et la perte de cartes de paiement augmentent depuis des années. Sur l'ensemble de l'année 2022, Euro Kartensysteme a enregistré 22 676 cas dans ce domaine (contre 13 968 l'année précédente) et un préjudice d'environ 28,9 millions d'euros (contre environ 18,2)./ben/DP/jha