BERLIN (dpa-AFX) - Les détaillants en Allemagne ne veulent plus payer pour que les clients puissent retirer de l'argent liquide en faisant leurs courses. La Fédération allemande du commerce (HDE) demande aux banques de renoncer aux frais prélevés pour les retraits. "Les banques réduisent en de nombreux endroits les distributeurs et les succursales. Le commerce prend en charge une partie des tâches dont les clients dépendent. Cela devrait aussi valoir quelque chose. Il est inacceptable que les banques gagnent de l'argent sur un service qu'elles n'offrent pas", a déclaré Ulrich Binneboßel, expert en trafic des paiements du HDE, à l'agence de presse allemande.

Interrogée à ce sujet, l'Association allemande des caisses d'épargne et des banques de virement (DGSV) a rejeté la demande et les critiques. "Les commerçants proposent ce service volontairement. Beaucoup d'entre eux en font même la publicité et présentent la possibilité de recevoir de l'argent liquide à la caisse comme un service particulier pour leur clientèle", a déclaré un porte-parole. "Il n'est ni possible ni souhaitable que les détaillants prennent en charge la fonction de plus de 51 000 distributeurs automatiques de billets dans toute l'Allemagne". Le retrait d'argent dans les supermarchés complète l'approvisionnement en espèces des banques et des caisses d'épargne, mais ne le remplace pas. La DSGV s'exprime au nom de la Deutsche Kreditwirtschaft, l'association faîtière des grandes associations bancaires.

Volume des retraits en hausse à 12,31 milliards d'euros

Le retrait d'argent liquide lors des achats est proposé par de nombreux commerçants et est très apprécié des consommateurs. Selon une étude récemment publiée par l'institut de recherche sur le commerce EHI, le volume total des retraits a augmenté d'un peu plus de 20 % en 2023 pour atteindre 12,31 milliards d'euros. L'augmentation de l'utilisation s'accompagne d'une hausse des frais que les entreprises commerciales doivent verser aux banques à cet effet. Selon les données de l'EHI, celles-ci se situent entre 0,1 et 0,2 % du montant payé par transaction Girocard.

Les grandes enseignes comme la chaîne de supermarchés Rewe négocient leurs conditions individuellement avec les banques. Les frais ne sont pas imposés, souligne la DSGV. Ulrich Binneboßel, de la fédération du commerce et de l'industrie, s'y oppose en affirmant que les banques ne sont pas disposées à réduire les frais. Les commerçants n'auraient donc d'autre choix que d'accepter les frais ou d'arrêter le service. "Pour des raisons de concurrence, c'est toutefois difficile. Aujourd'hui, on ne peut plus se passer du paiement en espèces".

Enquête : pour une personne sur quatre, le chemin vers l'argent liquide s'est allongé

L'année dernière, les détaillants ont payé 17,23 millions d'euros de frais aux banques. Selon Binneboßel, ces frais sont répercutés sur les prix finaux et donc sur les clients.

Le paiement en espèces pose un problème supplémentaire aux entreprises qui proposent ce service. Étant donné que l'on paie de moins en moins en espèces, il peut être temporairement difficile pour les entreprises commerciales de répondre à la demande, explique Horst Rüter, expert en paiement de l'EHI. Les entreprises pourraient alors être obligées d'acheter de l'argent liquide pour pouvoir payer les clients.

Les défenseurs des consommateurs déplorent que l'accès à l'argent liquide et son acceptation soient devenus plus difficiles. Une enquête publiée en février par l'association allemande des consommateurs (Verbraucherzentrale Bundesverband) montre que 26 % des personnes interrogées affirment que la distance à parcourir pour retirer de l'argent liquide s'est allongée au cours des trois dernières années - parce que les distributeurs automatiques de billets ont été supprimés et que les agences bancaires ont été fermées./cr/DP/zb