Scholz : la Deutsche Bank est très rentable

BRUXELLES (dpa-AFX) - Selon le chancelier allemand Olaf Scholz, la récente chute du cours de la Deutsche Bank n'est pas une source d'inquiétude. "Il n'y a aucune raison de s'inquiéter", a déclaré M. Scholz vendredi à l'issue d'un sommet européen à Bruxelles. "La Deutsche Bank a fondamentalement modernisé et réorganisé son modèle d'affaires et est une banque très rentable", a déclaré le politicien SPD en réponse à la question de savoir si la Deutsche Bank était le prochain Credit Suisse.

En ce qui concerne les marchés financiers européens, M. Scholz a déclaré que "le système bancaire est stable en Europe". L'UE dispose de structures de surveillance qui ont imposé des règles strictes, a-t-il ajouté. La surveillance bancaire européenne et le système financier sont robustes et stables et les banques européennes disposent d'une capitalisation résistante.

Parallèlement, les travaux sur l'Union des marchés de capitaux et l'Union bancaire devraient être accélérés. Ils sont aussi importants pour la croissance en Europe que le marché unique, a déclaré M. Scholz. "Ils permettront d'utiliser plus de capital, au bon endroit."/wim/DP/stw