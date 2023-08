Un juge américain a rejeté lundi la majeure partie du procès intenté par la banque allemande Commerzbank à la Bank of New York Mellon, qu'elle tenait pour responsable de plus d'un milliard de dollars de pertes sur des prêts hypothécaires toxiques achetés avant la crise financière mondiale de 2008.

Le juge George Daniels, du district de Manhattan, a rejeté les demandes de la Commerzbank concernant l'ensemble des 100 certificats et billets achetés, à l'exception de 13 d'entre eux, et a rejeté toutes les demandes pour négligence à l'encontre de BNY Mellon, qui avait agi en tant que fiduciaire.

Les titres avaient été émis par 72 fiducies de titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles (RMBS) et par un titre de créance garanti (collateralized debt obligation) qui avait été adossé à des prêts immobiliers de Countrywide, NovaStar et d'autres prêteurs.

Dave Wollmuth, avocat de la Commerzbank, s'est refusé à tout commentaire. Un avocat de BNY Mellon s'est également refusé à tout commentaire.

Les investisseurs ont subi d'énormes pertes avant, pendant et après la crise financière sur des titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles qu'ils croyaient sûrs, ce qui a donné lieu à une multitude de litiges contre les prêteurs, les agents de recouvrement et les administrateurs depuis plus de dix ans.

Les administrateurs s'occupent des tâches administratives après la vente des titres et veillent à ce que les investisseurs reçoivent les paiements.

Ils ont longtemps affirmé que leurs contrats les protégeaient de toute responsabilité en cas de pertes liées aux RMBS et que les investisseurs particulièrement avertis auraient dû connaître les risques.

Dans sa plainte déposée en décembre 2015, Commerzbank a accusé BNY Mellon d'être restée "inactive" alors que les pertes s'accumulaient, plutôt que d'obliger les prêteurs à racheter les titres et les gestionnaires à s'occuper des prêts en difficulté.

M. Daniels a toutefois déclaré que Commerzbank n'avait pas qualité pour intenter un procès concernant 76 titres parce qu'elle les avait vendus avant d'intenter un procès, et qu'elle avait attendu trop longtemps en vertu de la loi allemande pour intenter un procès concernant 11 autres certificats.

Il a également déclaré que des décisions récentes, notamment une décision prise en juin par la plus haute juridiction de l'État de New York, la Cour d'appel, exigeaient le rejet des plaintes pour négligence de la Commerzbank parce qu'elles faisaient essentiellement double emploi avec ses plaintes pour rupture de contrat.

Les plaintes qui subsistent portent sur 13 certificats que la Commerzbank a achetés à Barrington II CDO Ltd, mais uniquement sur la question de savoir si BNY Mellon a agi en tant que "personne prudente" à la suite de défaillances d'emprunteurs.

L'affaire est Commerzbank AG v. The Bank of New York Mellon et al, U.S. District Court, Southern District of New York, No. 15-10029. (Reportage de Jonathan Stempel à New York ; édition de Grant McCool)