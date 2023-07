MUNICH (dpa-AFX) - La hausse rapide des taux d'intérêt l'année dernière a fait grimper les bénéfices des banques européennes, selon une étude. Selon cette étude, les résultats d'exploitation des banques de détail de onze pays européens ont augmenté en moyenne de 18 pour cent en 2022, et les chiffres d'affaires de 8 pour cent. Mais en Allemagne, la banque moyenne continue d'être beaucoup moins rentable que dans le reste de l'Europe. C'est ce qui ressort de l'analyse du secteur bancaire européen publiée dimanche à Munich par le cabinet de conseil Strategy&.

Comme l'année précédente, ce sont les banques suisses qui gagnent le plus d'argent, avec un bénéfice de 426 euros par client. Les établissements autrichiens se sont classés en cinquième position avec 292 euros, les établissements allemands en neuvième position avec 201 euros et donc parmi les trois derniers. Le cabinet de conseil a également établi une comparaison avec les banques de détail aux Etats-Unis et en Australie - les établissements européens ont connu une croissance plus rapide et ont réalisé en moyenne des bénéfices plus élevés par client. Dans les années qui ont suivi la crise financière internationale de 2008/2009, les banques américaines étaient encore considérées comme plus compétitives au niveau international.

"Les conditions générales pour les banques de détail européennes n'ont pas été aussi favorables depuis longtemps", a déclaré l'auteur de l'étude Andreas Pratz. Outre la hausse des taux d'intérêt, les programmes d'austérité des dernières années ont également eu un effet, selon Strategy& : selon cette étude, 80 pour cent des banques européennes ont augmenté leurs bénéfices au cours des six dernières années grâce à la transformation de leurs modèles commerciaux et opérationnels. Il s'agit essentiellement de la vague de fermetures d'agences et du développement des services bancaires en ligne.

Les auteurs mettent toutefois en garde les banquiers européens de ne pas se reposer sur leurs lauriers : "Pour une grande partie des banques de détail, la tendance est actuellement à la hausse", a déclaré le coauteur Johannes Gärtner. "Mais cela ne doit pas occulter le fait que de nombreux nouveaux acteurs, issus par exemple du secteur des grandes technologies ou de la scène fintech, se positionnent en même temps."/cho/DP/he