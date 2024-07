Commerzbank AG figure parmi les principaux groupes bancaires allemands. Le Produit Net Bancaire (PNB) par activité se répartit comme suit : - banque de détail et banque privée (52,4%) : vente de produits et de services bancaires classiques et spécialisés (crédit à la consommation, crédit-bail, etc.), banque privée, etc. ; - banque de marché et d'investissement (33,2%) : ingénierie financière, conseil en fusions-acquisitions, opérations sur actions, interventions sur les marchés de capitaux, etc. ; - autres (14,4%) : financement de projets publics, financements spécialisés et structurés, crédits hypothécaires, etc. A fin 2023, le groupe gère 419,8 MdsEUR d'encours de dépôts et 298,7 MdsEUR d'encours de crédits.

Secteur Banques