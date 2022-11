Exclusif-Les banques australiennes assouplissent les normes en matière d'hypothèques alors que le marché immobilier se refroidit.

Les banques sont désormais moins prudentes dans la prise en compte des revenus locatifs attendus lors de l'évaluation des demandes de prêt, ont déclaré les quatre sources.

Ces changements augmentent le pouvoir d'emprunt des demandeurs ayant des revenus locatifs importants, qui recherchent généralement des prêts d'investissement. En septembre, environ un tiers des nouveaux prêts hypothécaires bancaires étaient destinés à l'investissement.

Westpac Banking Corp, le troisième plus grand créancier immobilier d'Australie, a réduit en mai une remise sur les revenus locatifs évalués à 10 % contre 20 %, selon trois des sources.

National Australia Bank Ltd (NAB), le créancier numéro deux, a recommencé à accepter les revenus provenant de locations à court terme, comme celles réservées par l'agence Airbnb Inc, selon deux des sources. Les médias ont rapporté en 2020 que la NAB avait cessé cette pratique.

Le 12 novembre, la NAB réduira également de moitié son rabais sur les revenus locatifs à 10 %, y compris pour les locations à court terme de type Airbnb, ont indiqué les sources.

Selon les directives de longue date de l'Autorité australienne de réglementation prudentielle (APRA), les banques doivent réduire d'au moins 20 % les revenus locatifs déclarés par les demandeurs de prêts hypothécaires afin de créer un tampon pour les périodes où les propriétés sont vacantes.

Un porte-parole de Westpac a déclaré que la banque modifiait sa politique de crédit de temps utile et que "toute proposition de changement est soumise à un processus solide pour s'assurer qu'elle est adaptée à son objectif".

La NAB a refusé de commenter.

Une autre des quatre plus grandes banques australiennes, Australia and New Zealand Banking Group (ANZ), applique également une remise de 10 % sur les revenus locatifs. Une cinquième source a déclaré qu'elle l'avait fait depuis septembre 2020.

ANZ "agit avec diligence et prudence dans l'établissement de notre appétit et de notre politique de risque", a déclaré un porte-parole dans un courriel.

"Nous examinons régulièrement nos politiques et directives de prêt pour nous assurer que nous opérons dans le cadre de notre appétit pour le risque et que nous pratiquons des pratiques de prêt responsables, notamment en respectant les normes prudentielles de l'APRA", a-t-il ajouté.

L'APRA a refusé de commenter mais a renvoyé Reuters à une lettre qu'elle a envoyée aux créanciers en juin et qui disait que "dans l'environnement actuel, avec un endettement élevé des ménages et des taux d'intérêt en hausse, il est important que (les créanciers) gèrent prudemment les risques liés aux prêts hypothécaires résidentiels".

La Reserve Bank of Australia a répété à plusieurs reprises cette année que, bien que les risques plus larges pour la stabilité financière soient faibles, il est important que les créanciers maintiennent des normes de prêt prudentes.

CHUTE DES PRIX

Alors que les sept hausses de taux d'intérêt appliquées depuis le mois de mai enlèvent de la chaleur à l'un des marchés immobiliers les plus chers du monde, les banques australiennes se sont battues pour accroître leurs parts d'un pool de prêts qui a longtemps été la salle des machines de leurs bénéfices.

En septembre, les prix de l'immobilier ont baissé de 1,4 % par rapport à août, où la baisse mensuelle était de 1,6 %, la plus forte en 40 ans.

NAB, Westpac et ANZ sont à la traîne du leader du marché, Commonwealth Bank of Australia, qui détient un quart du marché hypothécaire. Commonwealth continue d'appliquer un rabais de 20 % sur le revenu locatif pour les demandes d'hypothèque, a déclaré une sixième source.

"Les banques détiennent une position de pouvoir et d'expertise dans le domaine des prêts hypothécaires, de sorte que la plupart des gens se fient à leurs évaluations de ce qu'ils peuvent emprunter", a déclaré Tom Abourizk, chargé de mission principal au Consumer Action Law Centre.

"Avec l'augmentation des taux d'intérêt et du coût de la vie, les banques devraient plus que jamais veiller à ne pas rédiger des prêts hypothécaires inabordables qui mettent les gens en situation d'échec", a-t-il ajouté, commentant les changements apportés à l'évaluation des revenus locatifs.

Les résultats les plus récents des banques montrent que les prêts en retard et les prêts douteux sont proches de leur niveau le plus bas, mais les analystes financiers avertissent que ces chiffres sont susceptibles d'augmenter avec l'inflation, la hausse des taux d'intérêt et la remontée du chômage en 2023.

"Il faut du temps pour que l'impact des augmentations de taux frappe les gens et leur fasse prendre conscience de ce qu'ils peuvent et ne peuvent pas se permettre", a déclaré Nathan Zaia, analyste bancaire chez Morningstar.

"Les gens peuvent avoir 10 000 à 15 000 dollars australiens d'épargne, piocher dedans et ne se rendre compte qu'en temps utile qu'ils ne peuvent plus les gérer."

(1 $ = 1,5555 dollar australien)