Le plus grand créancier du pays a déclaré que le bénéfice en espèces des activités poursuivies a grimpé à 5,15 milliards de dollars australiens au cours du semestre clos le 31 décembre, contre 4,75 milliards de dollars australiens un an plus tôt.

Ce résultat est presque conforme à l'estimation consensuelle de Visible Alpha, qui était de 5,17 milliards de dollars australiens, selon Citi Research.