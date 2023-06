La Nouvelle-Zélande va examiner la rentabilité et la concurrence dans les banques

Le secteur bancaire est dominé par quatre banques qui représentent environ 85 % des prêts hypothécaires et autres, et 90 % des dépôts, selon les données du gouvernement. Les prêts accordés par des prêteurs plus modestes sont en augmentation, mais restent faibles en comparaison.

"Nous craignons depuis longtemps que le marché ne fonctionne pas bien pour les Néo-Zélandais", a déclaré le ministre des finances, Grant Robertson, dans un communiqué.

"Les banques ont toujours réalisé des bénéfices élevés au cours des dernières années et leurs rendements ont été supérieurs à ceux de leurs homologues dans d'autres pays.

Les quatre plus grandes banques néo-zélandaises - ANZ Bank New Zealand, ASB Bank, Bank of New Zealand et Westpac New Zealand - sont détenues par les quatre grandes banques australiennes.

M. Robertson a déclaré que le gouvernement souhaitait mettre en place un marché plus compétitif pour les prêts personnels, les prêts hypothécaires et les cartes de crédit, afin que les consommateurs bénéficient des meilleures conditions, alors que les ménages doivent faire face à l'augmentation du coût de la vie.

"Il n'y a pas eu d'examen approfondi des questions de concurrence dans le secteur bancaire néo-zélandais depuis un certain temps, et la Nouvelle-Zélande est en retard par rapport à d'autres pays tels que l'Australie et le Royaume-Uni en ce qui concerne l'analyse détaillée des services bancaires", a-t-il déclaré.

Mais M. Robertson a précisé que l'enquête ne porterait pas sur le comportement des banques et la culture.

Elle se concentrera sur l'existence d'obstacles à l'entrée ou à l'expansion de nouveaux concurrents sur le marché, sur l'introduction de produits et de services innovants et sur la capacité des consommateurs à changer de banque.

Le gouvernement souhaite terminer l'enquête d'ici août 2024 et déterminera alors si des mesures sont nécessaires.

L'Association bancaire néo-zélandaise a déclaré qu'elle "s'engagera de manière constructive" dans la démarche du gouvernement.

"Nous pensons que l'enquête apaisera les inquiétudes de la communauté concernant la concurrence et l'innovation dans le secteur bancaire", a déclaré le directeur général de l'association, Roger Beaumont.