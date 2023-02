Le deuxième plus grand créancier du pays a affiché un bénéfice en espèces de 2,15 milliards de dollars australiens (1,48 milliard de dollars) pour le trimestre terminé le 31 décembre, comparativement à 1,80 milliard de dollars australiens un an plus tôt. Les analystes avaient prévu un bénéfice en espèces de 2,01 milliards de dollars, selon le consensus de Visible Alpha.

(1 $ = 1,4480 dollars australiens)