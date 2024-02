L'écart de rémunération entre les hommes et les femmes dans certaines des plus grandes entreprises australiennes, dont la Commonwealth Bank, la compagnie aérienne nationale Qantas et la société d'exploration pétrolière et gazière Woodside, est supérieur à la moyenne nationale de 19 %, selon de nouvelles données publiées mardi.

Le gouvernement a publié pour la première fois des données sur les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes dans les entreprises de plus de 100 employés, à la suite de la législation adoptée en mars 2023 qui les oblige à révéler les salaires des employés masculins et féminins.

Le rapport révèle le fossé béant entre ce que les hommes et les femmes gagnent chez certains des plus grands employeurs d'Australie, malgré des années de commentaires de la part des gouvernements et des entreprises sur la réduction de l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes.

L'écart de rémunération totale médiane pour 2022/23 était de 19 % en faveur des hommes, tandis que la différence dans le salaire de base médian était de 14,5 % et dans le salaire total moyen de 21,7 %, a déclaré l'Agence pour l'égalité des sexes sur le lieu de travail (WGEA).

Seul un tiers des entreprises présentaient un écart de rémunération médian entre les hommes et les femmes compris dans la fourchette cible de -5 % et +5 %.

"Il y a un problème important dans ce pays lorsque vous avez essentiellement deux tiers des entreprises avec un écart de rémunération en faveur des hommes", a déclaré Katy Gallagher, ministre des femmes, à la presse.

"Il ne s'agit pas de faire honte, de donner des noms, de dire que les hommes devraient être moins bien payés. Il s'agit de susciter les changements dont nous avons besoin dans les organisations pour nous assurer que les femmes bénéficient d'une chance équitable et que nous réduisons l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes au fil du temps", a déclaré Mme Gallagher.

Les grandes banques australiennes et les entreprises du secteur de l'énergie figurent parmi les plus grands retardataires en matière de parité salariale entre les hommes et les femmes.

L'écart de rémunération totale médiane entre les hommes et les femmes à la Commonwealth Bank, la plus grande banque australienne avec près de 50 000 employés, était de 29,9 %, tandis que l'écart chez le principal producteur d'électricité AGL et le principal explorateur de pétrole et de gaz Woodside Energy était respectivement de 33,2 % et de 30,2 %.

Les unités australiennes de banques d'investissement internationales comme UBS et Morgan Stanley comptaient plus d'hommes aux postes de direction, ce qui a fait grimper les écarts de rémunération dans ces entreprises à plus de 40 %.

À l'autre bout de l'échelle, l'écart chez l'opérateur de supermarchés Woolworths, l'un des plus gros employeurs d'Australie, n'était que de 5,7 %.

Il était de 28,5 % dans les activités australiennes de Thomson Reuters, la société mère de Reuters News.

La Commonwealth Bank a déclaré qu'elle "s'engageait à examiner régulièrement les données relatives à la rémunération des hommes et des femmes". Le PDG d'AGL, Damien Nicks, a répondu par courriel que l'entreprise était déçue par les données relatives à la rémunération des hommes et des femmes, mais qu'elle prenait des mesures pour combler l'écart.

La faible représentation des femmes dans les postes à responsabilité est un fait constant dans l'ensemble du secteur, a déclaré UBS dans un communiqué transmis à Reuters, ajoutant qu'elle procédait à des révisions annuelles des salaires pour s'assurer qu'il n'y avait pas de préjugés sexistes. Woodside a renvoyé Reuters à sa fiche d'information sur la promotion de l'équité salariale entre les hommes et les femmes.

Morgan Stanley et Thomson Reuters n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur le rapport.

Le rapport fait également état d'écarts importants entre les secteurs, le point médian de l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes étant de 31,8 % dans le secteur de la construction et de 1,9 % dans celui de l'hôtellerie et de la restauration.

Plusieurs pays ont pris des mesures pour obliger les entreprises à déclarer la différence de rémunération entre les hommes et les femmes. En 2017, la Grande-Bretagne a rendu cette obligation obligatoire pour toutes les entreprises de plus de 250 salariés, ce qui a permis de réduire l'écart au fil des ans. L'Union européenne a adopté une législation similaire en 2021.

Le gouvernement australien prévoit de publier également les écarts de rémunération des entreprises et agences publiques l'année prochaine.

(1 $ = 1,5288 dollar australien)