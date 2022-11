Le système bancaire australien est protégé contre les risques imminents liés au changement climatique - régulateur

Alors que l'attention mondiale se tourne résolument vers le changement climatique, les banques font l'objet d'une surveillance accrue pour leurs liens avec les projets de combustibles fossiles, ce qui les a incitées à se fixer des objectifs de réduction des émissions et à augmenter les investissements dans les projets d'énergie propre.

L'autorité australienne de régulation prudentielle (APRA) a déclaré mercredi que les risques associés au changement climatique pour les banques étaient susceptibles d'être concentrés dans des régions et des secteurs spécifiques, les pertes liées aux prêts hypothécaires devant être plus élevées dans le nord de l'Australie.

L'étude a prédit que les pertes des banques pourraient être plus élevées en raison des prêts accordés aux secteurs les plus exposés aux risques associés à la transition vers une économie à faibles émissions, tels que l'exploitation minière, la fabrication et le transport.

L'étude a été menée au cours des deux dernières années sur les modèles financiers de la Commonwealth Bank of Australia, de la National Australia Bank, de la Westpac Banking Corp, de l'Australia and New Zealand Banking Group et du Macquarie Group.

Ces banques ont "prédit qu'elles ajusteraient leur appétit pour le risque et leurs pratiques de prêt, par exemple en réduisant les prêts à forte valeur ajoutée et en réduisant l'exposition aux régions et aux industries à plus haut risque", a déclaré le régulateur.

L'APRA va maintenant examiner comment l'évaluation pourrait être appliquée à d'autres industries réglementées et aux défis liés au climat, a-t-elle déclaré.

(1 $ = 1,4948 dollars australiens)