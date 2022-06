Les banques australiennes continuent de glisser alors que l'avis de la RBA suscite des inquiétudes sur le marché immobilier.

Ces préoccupations ont commencé à prendre de l'ampleur alors que les prix de l'immobilier ont interrompu une série de gains de 20 mois en mai, dans un contexte de hausse des taux et de pression sur le coût de la vie.

"Localement, les banques sont mises sous pression par la hausse de taux démesurée de la RBA (Reserve Bank of Australia) et la perspective que cela pèse trop lourdement sur le marché immobilier et leur rentabilité", a déclaré Kerry Craig, stratège du marché mondial chez JP Morgan.

"Cependant, étant donné les niveaux élevés d'endettement des ménages en Australie, le marché voit d'un mauvais œil la capacité des ménages à faire face à des coûts de service plus élevés."

Commonwealth Bank of Australia, National Australia Bank, Westpac et Australia and New Zealand Banking Group ont chuté entre 2,6 % et 3,7 %, entraînant l'indice de référence vers un plus bas de trois semaines.

Mardi, la RBA a relevé son taux d'escompte de 50 points de base pour lutter contre l'inflation galopante, et les investisseurs parient que les taux augmenteront jusqu'à près de 3 % d'ici la fin 2022, ce qui en fait l'une des campagnes de resserrement les plus agressives jamais enregistrées.

Les principaux créanciers du pays ont suivi le mouvement et ont augmenté les taux d'intérêt variables des prêts immobiliers de 50 points de base par an.

"La hausse des taux et les perspectives de croissance qui s'estompent tirent le secteur immobilier vers le bas. Nous pouvons déjà constater une baisse des prix et un affaiblissement de la demande de prêts", a déclaré Mathan Somasundaram, directeur général de DeepData Analytics.

"Les banques ont profité de la réduction des provisions pour créances douteuses pour augmenter leurs bénéfices ces dernières années. Nous nous attendons à ce que cela s'inverse."

La hausse des taux semble également avoir rendu les obligations attrayantes pour les investisseurs, le rendement de l'obligation australienne à 10 ans ayant atteint son plus haut niveau en près de huit ans.