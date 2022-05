Les banques australiennes se lancent dans la course aux technologies alors que la hausse des taux d'intérêt réduit les bénéfices.

Les quatre grands créanciers ont enregistré des bénéfices exceptionnels pendant la pandémie de COVID-19 grâce à un bond de près d'un tiers des prix de l'immobilier depuis 2020, mais l'inflation galopante a entraîné une hausse brutale des taux ce mois-ci et l'attente de plusieurs autres.

Les banques, qui tirent la majeure partie de leurs bénéfices des prêts hypothécaires, cherchent donc à automatiser chaque étape du processus de prêt et à réduire les frais généraux, tels que le personnel et l'immobilier, afin de continuer à faire croître les bénéfices à partir de ce qui, selon les analystes, pourrait être une réserve d'argent en diminution.

Jusqu'à présent, seule la Commonwealth Bank of Australia (CBA), le plus grand créancier, a fixé un objectif de vitesse pour sa campagne d'automatisation. Elle a déclaré qu'un service de prêt entièrement numérisé, mis en service mardi, pourrait traiter une demande en 10 minutes seulement.

Mais dans les mises à jour des résultats de ce mois-ci, la National Australia Bank Ltd (NAB), la Westpac Banking Corp et l'Australia and New Zealand Banking Group Ltd (ANZ) ont toutes mis en avant l'automatisation pour compenser l'impact du refroidissement du marché immobilier.

"Elles sont incitées à investir dans la technologie et à se hisser au niveau de CBA parce que cela conduit les gens en ligne", a déclaré Hugh Dive, directeur des investissements chez Atlas Funds Management, qui détient des actions des grandes banques.

"Elles peuvent améliorer leurs bénéfices sans augmenter leur ligne supérieure".

L'analyste bancaire de Citi, Brendan Sproules, a déclaré dans une obligation client que les directeurs généraux sont confrontés à une "bataille sans fin pour transformer leurs processus et systèmes des années 1970/80 à l'ère numérique moderne".

"Une hausse du taux de change pourrait bien être l'occasion d'accélérer cette transformation plus rapidement que nous ne le pensions au départ."

Au lieu de remplir des formulaires papier et de fournir des documents, qui doivent être vérifiés et analysés par le personnel de back-office, un client entrerait l'adresse d'une propriété qu'il prévoit d'acheter ainsi que son identifiant de compte bancaire. La caméra de son ordinateur ou de son smartphone confirmerait son identité.

Des algorithmes déterminent le reste, comme les antécédents professionnels et le prix d'achat probable.

Un employé de la banque n'intervient que si le logiciel détecte des divergences dans les données, selon des personnes qui travaillent sur des logiciels d'automatisation des prêts.

Certains petits créanciers et ceux qui travaillent uniquement en ligne automatisent déjà les demandes de prêts hypothécaires, mais - jusqu'à présent - pas les quatre grands, qui dominent le marché immobilier australien de 10 000 milliards de dollars australiens (7 000 milliards de dollars) avec les trois quarts des prêts en valeur.

"Ce que nous voyons actuellement, c'est beaucoup d'optimisation en utilisant les processus existants, en utilisant les systèmes de montage de prêts existants", a déclaré Hessel Verbeek, responsable de la stratégie bancaire chez KPMG Australie.

"La marge d'amélioration se situera notamment lorsque les gens commenceront réellement à remplacer certains des systèmes clés."

Les banques n'ont pas précisé combien d'argent elles prévoient de dépenser pour automatiser les approbations d'hypothèques, ni combien elles économiseraient.

Sur les 3,6 milliards de dollars australiens investis par les Big Four au cours du premier semestre de l'exercice 2022, 35 % sont allés à la "productivité et à la croissance", contre 32 % un an plus tôt, selon les données de KPMG.

NAB, le deuxième plus grand créancier, a déclaré la semaine dernière que son "investissement dans l'expérience client, l'efficacité et les revenus durables" a augmenté de 46 % entre octobre et mars par rapport à la même période l'année précédente, pour atteindre 228 millions de dollars australiens. Elle a déclaré vouloir automatiser tous les prêts immobiliers d'ici 2024.

ANZ, qui perd des prêts hypothécaires depuis deux ans car le manque de personnel a entraîné une augmentation des délais d'approbation, a déclaré qu'elle n'a fait que commencer à numériser les processus.

"Il ne fait aucun doute que nous avons du retard à rattraper", a déclaré le PDG Shayne Elliott, cité par The Australian.

UN DÉMARRAGE LENT

Les banques ont mis du temps à commencer à automatiser les produits de détail, en partie parce que les grandes révisions de conformité et de gestion des risques ont sapé à la fois les budgets d'investissement et l'attention de la direction depuis que la surveillance réglementaire a considérablement augmenté en 2018, ont déclaré les analystes et les participants du secteur.

Rebecca Engel, responsable de l'unité des services financiers australiens de Microsoft Corp, a déclaré qu'il y avait une "augmentation massive des investissements, du déploiement, de l'acceptation et de la confiance dans la technologie" par les banques en tandem avec une attention réglementaire accrue et un volume de transactions plus élevé pendant la pandémie.

"L'objectif devrait être des niveaux plus élevés d'assurance, des niveaux plus élevés de qualité, à un coût moindre", a déclaré Engel à Reuters.

"Cela est déterminé par la technologie".

(1 $ = 1,4282 dollar australien)