Les créanciers australiens NAB et ANZ vont augmenter les taux des prêts immobiliers de 50 points de base.

Westpac Banking Corp et le principal créancier du pays, Commonwealth Bank of Australia, sont également susceptibles d'augmenter leurs taux hypothécaires, après que la Reserve Bank of Australia (RBA) a augmenté son taux d'intérêt au comptant pour la cinquième fois depuis mai, pour atteindre le niveau le plus élevé depuis sept ans, soit 2,35 %.

Les nouveaux taux pour les clients d'ANZ et de NAB entreront en vigueur le 16 septembre, ont-ils déclaré.

Les deux créanciers ont ajouté que les taux pour les comptes d'épargne restent à l'étude.

Jusqu'à présent, les créanciers australiens se sont alignés sur la RBA pour répercuter l'intégralité de la hausse des taux sur leurs clients, espérant en tirer des bénéfices à un moment où le marché immobilier du pays montre des signes de refroidissement.

En août, les prix de l'immobilier dans le pays ont subi leur plus grande chute en 40 ans, alors que la hausse des taux d'intérêt et les pressions du coût de la vie ont fait un trou dans la demande, menaçant de saper la richesse et la confiance des ménages.